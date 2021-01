Las razones por las que 'El Burro' Van Rankin se va de 'Hoy'

Tras la salida del conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin de "Hoy", el también actor no tuvo oportunidad de despedirse de los televidentes del matutino, debido a que los programas en los que trabajó en los últimos días del 2020 ya estaban grabados. Esta semana, fue la misma Galilea Montijo, quien reveló los motivos por los cuales su amigo y compañero 'El Burro', ya no participará en esta nueva etapa.

En entrevista con diversos medios, Galilea Montijo dijo que está muy contenta con su nuevo compañero de trabajo Arath de la Torre, con quien a los pocos minutos de haber entrado a conducir el programa de televisión, publicó un video con él en sus redes sociales.

Con respecto a la salida de su ex compañero Jorge 'El Burro' Van Rankin, Galilea dijo que es una pena que ya no pueda seguir con ellos en la transmisión del programa, pues la razón principal de su salida del matutino más visto de México es debido a sus múltiples compromisos de trabajo en la serie "40 y 20" que protagoniza junto a Mauricio Garza, Michelle Rodríguez, Mónica Huarte y Begoña Narváez -misma que lleva cuatro temporadas-.

Aunque la conductora tapatía, dejó ver que posiblemente 'El Burro' vuelva a las filas de los conductores de "Hoy", pues no es la primera vez que hace una pausa para seguir con las grabaciones de su serie cómica.

Y pese a que el lunes pasado se integró a la conducción del matutino que fuera producido por Magda Rodríguez (QEPD) el también actor Arath de la Torre, los conductores expresaron que extrañarán a Jorge, pues siempre se ha caracterizado por su compañerismo, su buena actitud, su carisma, etc., por lo que también dijeron que se queda abierta la posbilidad de que pronto pueda regresar.

Y ante la repentina salida del también actor, fue la mañana del lunes pasado que Arath de la Torre llegó de forma sopresiva al programa, quien fue recibido "con bombo y platillo", pues antes de ser revelado, llegó en una caja de madera y al verlo, les dio mucho gusto saber que se trataba de él a sus ahora compañeros.

Los televidentes del programa también se quedaron satisfechos con la noticia de que Arath llegara al matutino y así lo externaron en las redes sociales del programa.

Aunque esa no sería la única razón de la salida del conductor, pues hay quienes manejan la idea de que fue la propia Andrea Rodríguez (la nueva productora del programa) que dejó entrever que 'El Burro' no cumplía con los requisitos principales del programa; pues dijo que se recortaría a quien no le diera rating:

"Echaré de aquí a todos los que no den rating", habría expresado Andrea Rodríguez Doria, quien supuestamente le reclamó a Jorge 'El Burro' Van Rankin su impuntualidad y que las entrevistas que realiza no son del interés de la audiencia.