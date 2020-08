Las aterradoras palabras que Andrés García escuchó de Luisito Rey

A más de 3 años de la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, la herida se volvió a abrir tras las fuertes declaraciones del actor Andrés García. El ex galán de telenovelas confesó durante una entrevista al programa Ventaneando que Luisito Rey le contó sus planes para matar a la madre del Sol de México. “Le pidió ayuda al Negro Durazo para matarla, pero él lo mandó a la chin…”., señaló.

El actor nacido en República Dominicana, y naturalizado mexicano aseguró que Rey acabó con la vida de la modelo. “Yo ya estaba preparado. Cuando el Luisito me dice que necesitaba eliminar a Marcela, yo le dije que estaba mal. De hecho, Micky estaba en la otra habitación con mi hijo Andrés en la casa de la mamá de Luisito Rey”, fue así como el protagonista de Mujeres engañadas aseguró que Rey eliminó a Marcela.

Ante estas revelaciones, Flavia Basteri, prima de Luis Miguel aseguró que su tía Marcela esta viva y que se encuentra en un centro médico de Argentina, sin embargo, esta versión fue desmentida tanto por Lucía Miranda, quien es la viuda de Hugo López, quien fue mánager de Luis Miguel por muchos años y empresario que le salvó la vida.

“Marcela Basteri está mu… Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe (…) Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué (...) Porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace treinta años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”, dijo Lucía.

Esta misma versión fue apoyada por la periodista y conductora de Venetaneando Pati Chapoy, quien también reiteró que Luis Miguel y sus hermanos conocían la verdad y que además ellos tienen el documento donde se específica donde están los restos de la modelo.

La última vez que Marcela Basteri fue vista fue antes de subirse a un avión supuestamente con destino a Madrid. Mucho se ha especulado sobre la desaparición de la actriz y modelo italiana. Se conoce que Marcela tuvo tres hijos, Luis Miguel, Sergio Basteri y Alejandro Basteri, fruto de su relación con Luisito Rey.

Tras la misteriosa desaparición de Marcela, Luisito Rey habló en algún momento de esta situación y aseguró que la modelo había abandonado a sus hijos por irse con su amante, sin embargo, esa versión fue desmentida.

