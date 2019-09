Lanzan video en honor a la estrella de Queen, Freddie Mercury

Hoy jueves Universal Music Group lanzó un emotivo videoclip en honor a la estrella de Queen, Freddie Mercury, "Love Me Like There's No Tomorrow" con motivo del 73 cumpleaños.

Dirigido por el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David, se trata de una pieza animada que, a través de dos glóbulos blancos, cuenta la historia "no de dos hombres, sino de una conexión y el poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo".

"Es un reflejo que recorre la carrera de Freddie. Es lo que le hizo no ser nunca aburrido, y de por qué su magia sigue viva", han señalado en declaraciones recogidas en nota de prensa estos realizadores, que son responsables de un conocido corto de temática LGBTTTIQ titulado "En un latido" (2017).

De hecho, el nuevo videoclip de "Love Me Like There's No Tomorrow", ya disponible en plataformas de "streaming" como Youtube, funciona como alegato para la comunidad homosexual en cuanto aborda la crisis del sida de los años 80 que terminó segando la vida de Mercury en 1991.

"Es algo que sabíamos que debía manejarse con cuidado. Existe una línea muy fina entre arrojar luz sobre un tema y perpetuar un estigma y fuimos cautelosos para no apoyarnos en estereotipos que podrían dañar la comprensión moderna del sida, en lugar de ayudarlo", han insistido Bravo y David.

"Love Me Like There's No Tomorrow" ha sido extraída de "Never Boring", una colección en varios formatos que reúne el trabajo en solitario de Freddie Mercury y que se lanzará en todo el mundo el 11 de octubre.

La canción, con fuerte base de piano, fue originalmente lanzada en 1985 como cuarto y último sencillo de su debut en solitario, "Mr. Bad Guy", y fue escrita por su intérprete y coproducida junto a Reinhold Mack.

Los miembros supervivientes de Queen, esto es, Brian May, Roger Taylor y Jim Beach, crearon The Mercury Phoenix Trust (MPT) en memoria de su icónico compañero, proporcionando más de 15 millones de euros (17 millones de dólares) a más de 1.000 proyectos en 56 países.