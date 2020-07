¡Michael Jackson está más vivo que nunca!, pues se une a la radio satelital de Sirius XM, siguiendo los pasos de The Boss y Old Blue Eyes; la noticia fue dada a conocer el miércoles pasado por herederos del cantante, mejor conocido como El Rey del Pop.

El canal presentará música de los álbumes de Jackson y de actuaciones en vivo, incluidos sus conciertos de 1988 en el estadio Wembley de Londres en su Bad Tour.

Lanzan canal Michael Jackson en SiriusXM ¡lo retro en acción! Foto AP

La programación King of Pop las 24 horas comenzará al mediodía del este. Jackson se une a los canales SiriusXM dedicados a artistas como Bruce Springsteen, Frank Sinatra y The Beatles.

También se presentarán listas de reproducción creadas por el cantante Akon, los hermanos de Jackson y sus compañeros miembros de Jackson 5 Jackie, Marlon y Tito.

También incluirá música que influyó en Jackson de artistas como James Brown y Sly & the Family Stone, y artistas que influyeron en Jackson, incluidos Beyoncé, Justin Timberlake y Usher.

El periodista y autor Steven Ivory, un amigo de la familia que entrevistó a Jackson a menudo, brindará la voz del canal, contará historias, presentará debates que narran la historia y la carrera de Jackson y compartirá su propia lista de reproducción de Jackson.

Ivory dijo que la música y el mensaje de Jackson, quien murió en 2009 a los 50 años, son especialmente apropiados para el mundo en un momento de problemas y agitación.

"La música de Michael siempre ha reunido al mundo para reconocer la angustia histórica en canciones y videos como 'They Don't Really Care About Us' y 'Black or White'", dijo Ivory en un comunicado. "Al mismo tiempo, aspiraba a unificar y liderar el mundo con himnos inspiradores como 'Heal the World' y 'Earth Song' que abordaban temas que eran importantes para él, como el cuidado de nuestro planeta".

El canal estará disponible durante 30 días en la aplicación SiriusXM y en los dispositivos de transmisión, y en el canal 50 de la red de radio satelital durante una semana.

