Lanza Chris Rock nuevos comentarios contra Will Smith tras famosa bofetada

El conductor y comediante Chris Rock sigue utilizando la bofetada que recibió de parte del actor estadounidense Will Smith durante la pasada entrega de los Premios Óscar, como una referencia para contar chistes durante sus shows en vivo.

En aquel entonces, el conductor que recibió una bofetada de Will Smith por realizar una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, durante la ceremonia de los Óscar 2022, recordó la agresión en su contra.

Según información del portal Deadline, Rock dedicó algunos minutos de su rutina de comedia en la Arena O2 en Londres para recordar el episodio que vivió de la mano del actor de "En Busca de la Felicidad".

Durante la rutina de stand-up, el cómico respondió de manera tajante al video de disculpas que Smith publicó en YouTube tras el ataque en el escenario de los Premios Óscar. "A la mierda tu video de rehén", comentó Chris Rock.

El también conductor estuvo acompañado de Dave Chappelle, quien durante el show le cuestionó a Rock sobre el dolor que sintió al recibir la bofetada.

"Maldita sea... el hijo de... me golpeó por una broma tonta, la broma más bonita que he contado", aseguró el standupero, según el portal The Mirror.

"Si, eso duele, pero me quité de la cabeza esa mierda y me fui a trabajar al día siguiente. Uno no va al hospital si se cortó con una hoja de papel", aseveró el actor, haciendo referencia a que el show fue pecata minuta.

Instantes después, el dúo de comediantes dijo que Will Smith ya no será visto como un hombre muy bueno, sino como un ser humano desagradable por su comportamiento violento.

Chris Rock recibió una bofetada de Will Smith durante la ceremonia de los Óscar celebrada a finales de marzo de este 2022.

La agresión se derivó de una broma que el comediante lanzó en referencia al aspecto de Jada Pinkett Smith, lo cual causó la molestia de Will Smith.

Con información de Sandra Ivette Acevedo Barrón / Agencia Reforma Cd. de México, México / Fotografía Instagram Chris Rock

Lanza Chris Rock nuevos comentarios contra Will Smith tras famosa bofetada. Foto: Agencia EFE

