Lambda García le pide disculpas a Sherlyn por broma sobre su hijo

Otro escándalo más envolvió a la actriz Sherlyn González, ya que hace unos días comentó en el programa Ventaneando, entre broma, que la actriz le había pedido que hicieran un pacto para que él fuera el padre bilógico de su bebé.

“Me dijo: oye mi amor, vamos a hacer ahí un pacto; le dije 'no', para mi sería muy difícil; es complicado siendo amigos, dar la semilla, porque no te puedes deslindar al cien por ciento. Yo le dije no, para mí sería muy difícil. Es complicado siendo amigo el dar la semilla porque no te puedes deslindar al 100 por ciento. Si tengo un hijo, pues lo tendría yo, pero está complicado”, comentó Lambda

Sin embargo, Lambda, quien es muy amigo de la actriz aseguró que esto había sido en broma y que el programa había sacado de contexto sus palabras.

“Sobre la nota que salió el día de ayer, Sherlyn NUNCA me pidió que yo fuera el padre de su hijo, lo que salió en esa entrevista fue algo que yo dije entre broma y broma. Una broma que se puede comentar entre amigos, familia, gente querida”, indicó.

Tras el escándalo que se armó con las declaraciones del actor, este tuvo que aclarar la situación al igual que Sherlyn y frente a las cámaras le pidió disculpas a su confidente y amiga.

“A Ventaneando y a los que opinan sin saber y sacan de contexto las declaraciones para tener una nota, es claro para todos que estamos atravesando uno de los peores momentos para ser mujer en México, feminicidios, abusos, violencia, secuestros, machismo, sueldos que no son equitativos y al final todo se reduce a una cosa FALTA DE RESPETO, me sorprende mucho que en esta época un medio con tantos años de trayectoria se sume a atacar a una mujer pública y lo más importante SU MATERNIDAD, si yo DECIDÍ no buscar un papá para mi hijo, no veo quien les asigno esa tarea. Las conductoras del programa son mamás y saben bien que con los hijos no se juega y que entre nosotras debemos apoyarnos y los hombres tienen la obligación de cuidar nuestra integridad y no violentarnos, ¿es tan difícil que en pleno 2020 una mujer independiente que lleva trabajando 29 años se haga cargo de su maternidad? Así que reitero Respeto a la mujer y a sus decisiones que nadie les está pidiendo que eduquen a mi hijo o lo mantengan”, escribió Sherlyn.

Los actores son muy buenos amigos, e incluso cuando la actriz dio a conocer que estaba embarazada se vio envuelta en una polémica luego de revelar que el padre de su hijo era Dios.

Lambda Garcia ha defendido a la actriz e incluso ha dicho que Sherlyn es una gran mujer, perfecta, dedicada a su trabajo y a su familia y que sin duda será una excelente madre.