Lalo Mora pide perdón a fan que tocó y dice: " ni que no tuviera yo de dónde agarrar"

Luego de la polémica en la que se vio envuelta, Lalo Mora pidió perdón por los tocamientos indebidos que hizo a una fan y que fueron expuestos en un video que se viralizó, aunque ahora el cantante aseguró que no la agarró con esa intención y que no tiene necesidad de hacerlo.

"Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos (lo haré) delante de mi público", declaró Lalo Mora durante un encuentro con diversos medios de comunicación.

Después de evitar hablar del escándalo en el que se vio envuelto tras filtrarse varios videos en los que aparece besando en la boca y haciendo tocamientos inapropiados a varias de sus admiradoras, el "Rey de Mil Coronas" enfrentó los cuestionamientos y dijo que esta situación sí le afectó mucho.

"Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, Bendito Dios, mi Padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto", comentó el ex vocalista de Los Invasores de Nuevo León.



"Esos días no los cuento en mi vida. Volví a nacer y estoy muy contento con mi vida. Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció", comentó el cantante.



El intérprete de 75 años fue entrevistado durante el homenaje póstumo al represente artístico Servando Cano, con quien trabajó durante décadas antes y después de ser parte de Los Invasores. "No venía a eso (a aclarar el escándalo) ni quería hacerlo, pero ya que estamos de una vez que salten cáscaras, yo no hago eso ni lo voy a hacer jamás", apuntó.

"He tenido muchas novias. No voy a cometer el error de... no soy tonto para desgraciar mi carrera en segundos". En días pasados, Lalo festejó en su cuenta de Instagram el cumpleaños de su esposa Aurora y en la felicitación agradeció a su "ángel" por permanecer a su lado en las buenas y en las malas pese a ser un mal esposo.

