Lalo Mora justifica su mano larga y revela que se iba a caer por se agarró del seno de la fan

Luego del escándalo en el que se vio envuelto hace unos días al viralizarse un video en el que toca un seno de una fan, el cantante del regional mexicano, Lalo Mora, rompió el silencio y habló por primera vez, después de la polémica para las cámaras del programa Hoy Día.

Pese a que en las imágenes, que rápidamente se viralizaron, Lalo Mora declaró frente a las cámaras del matutino de Telemundo que nada fue intencional, dejando entrever que no es un mano larga como ha sido tachado en las redes sociales, pues justificó que su acción se debió a que que se iba a caer y sin querer agarró el seno de la fan, a quien momentos antes se había tomado una fotografía.

Durante la entrevista el intérprete de Mi casa nueva las imágenes fueron malinterpretadas por las personas, pues él sólo quiso evitar caerse y se agarró de la fan, quien al final terminó empujando debido a que se asustó. “Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella”, indicó Lalo Mora.

Ante su increíble respuesta, Lalo Mora expresó que no puede ni caminar mucho menos andar tocando senos de mujeres, sin embargo, dijo sentirse muy apenado por haberse agarrado del seno de su fan para evitar caída por lo que le pidió disculpas a la mujer.

“Pregúntale a él, él andaba conmigo. No estás viendo cómo ando. Si no puedo ni andar. Me da mucha pena, qué caray. A dios y a ella –a la mujer acosada–una disculpa”, dijo Lalo Mora. Para finalizar la entrevista, el cantante reveló que la enfermedad del Covid le costó mucho por lo que necesita trabajar para generar dinero y pagar lo que debe.

“Aquí ando con mis piernas batallando, trabajo porque tengo necesidad, debo bastante, la enfermedad me costó mucha lana”, expresó Lalo Mora. Como era de esperarse la reacción del cantante generó toda una controversia en las redes sociales.

"Qué bárbaro Ese cuento ni su abuelita se lo cree qué se compre una silla de ruedas para que ande más seguro para que no se caiga y del beso Cuál son las excusas pregúntale el pelón y el pelón qué tiene que ver en todo esto", "Bien por el reportero!!!!! Lalito mora! Todo se paga aqui en la tierra", "Ya la cometió un error, eso lo hace cualquiera de nosotros. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Pero ya que te encaren y en lugar de aceptar tu culpa, cometes otro error y mientes para cubrir tu primer error. Eso ya es de gente que no se merece su trabajo", son algunos de los comentarios que circulan en internet.

