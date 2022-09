Lalo España arremete contra AMLO: “Dizque presidente que dizque gobierna este país”

Una vez más el actor y comediante, Eduardo Ramírez Velázquez, mejor más conocido artísticamente como Lalo España, volvió a ser el centro de atención en las redes sociales tras irse en contra de la Cuarta Transformación y del "dizque presidente que dizque gobierna este país”.

Este 1 de septiembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó su Cuarto Informe de Gobierno por lo que Lalo España criticó el trabajo que ha hecho AMLO en estos años, asegurando que el país está una situación lamentable. “Hace algún tiempo subí un video criticando al dizque presidente que dizque gobierna este país tan mágico y tan maravilloso, tan golpeado, México", comenzó diciendo el actor de El privilegio de Mandar.

Posteriormente, el comediante aseguró que, pese a que muchas personas se identificaron con él, hubo quienes lo atacaron duro por criticar a AMLO y a su gobierno." Y mucha gente se identificó conmigo, me dijo: ‘Estamos desesperados, los medicamentos de los niños con cáncer, la corrupción’, ‘sí, ha habido sexenios muy malos, pero estos son peor que todos’, me decían de todo. Y también mucha gente me atacó, incluso comunicadores que decían: ‘No, cómo es posible, muy mal, Lalo, es irresponsable lo que dijiste’ y eso”, continúo el comediante.

Lalo España señaló que en su pasado video las críticas venían de personas que el considera “chairo agresivo, intolerante, ciego”. “Y ahora esos mismos comunicadores, de verdad, se refieren al presidente de unas maneras en que, si lo comparan con el video que yo hice, mis palabras parecen alabanzas a la madre Teresa de Calcuta, y el típico chairo agresivo, intolerante, ciego, como le quieran llamar, ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista, y lo sostengo diciendo: ‘¿Qué pedo, pinch... televiso? ¿Por qué no dijistes nada en otros pinch... gobiernos?’”, sentenció.

Asimismo, el comediante dejó claro que no sólo ha atacado a AMLO, pues en su canal de Youtube su público puede ver videos en donde habla del gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando "“nos fue de la chingada también”.

“Quién no se dé cuenta de lo lamentable que está, políticamente hablando, nuestro país, de verdad que está ciego o se les cayó de niño y lo pisó un caballo o lo patearon o algo. Está muy mal México y este gobierno está de la chingada, con todo respeto o sin ningún respeto”, expresó ela ctor.

En otro mensaje en redes sociales, Lalo España, llamó a las personas a no ignorar las mentiras del gobierno. "Ningún ser pensante debería ignorar las patéticas y terribles mentiras de este 'gobierno'. Qué asco ver la política mexicana convertida en una verdulería mientras crece la violencia y la corrupción descarada y brillan por su ausencia los medicamentos para el cáncer. ¡Lamentable!", escribió el comediante.

Se tenía qué decir y se dijo: Este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. ¡Qué tristeza siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero los quise… pic.twitter.com/rf3jYuRcmO — Eduardo España (@laloespana) September 2, 2022

