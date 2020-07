El reciente lanzamiento de "Rain on Me" de Lady Gaga y Ariana Grande, ha sido motivo por el que las artistas, estén siendo acreedoreas a importantes nominaciones para la entrega de los MTV Video Music Awards 2020, los que incluirán en esta ocasión, nuevas categorías que serán valoradas como actuaciones en vivo y videos musicales que fueron creadas durante el confinamiento social.

Gaga y Grande obtuvieron nueve nominaciones cada una, incluido el video del año por su éxito de baile número 1. "Rain on Me" también compite por la canción del año, la mejor colaboración, el mejor pop, la mejor cinematografía, los mejores efectos visuales y la mejor coreografía.

Lady Gaga, entre las grandes de MTV VMA; en categorías de cuarentena agregadas. Foto AP

Billie Eilish y The Weeknd, los segundos actos más nominados con seis, también están en video del año con "todo lo que quería" y "Luces cegadoras". Otros nominados para el primer premio incluyen "The Man" de Taylor Swift, Future and Drake "Life Is Good" y "Godzilla" de Eminem, que presenta al fallecido rapero Juice WRLD.

Los VMA se transmitirán en vivo el 30 de agosto desde el Barclays Center en Brooklyn y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el mes pasado "el evento seguirá todas las pautas de seguridad, incluida la audiencia limitada o nula". El show de este año presenta dos nuevas categorías que reflejan los tiempos de pandemia actuales: el mejor video musical desde casa y el mejor desempeño de cuarentena.

El éxito número uno de Grande y Justin Bieber "Stuck with U" competirá por el mejor video musical de su casa junto con "Toosie Slide" de Drake, "Bigger Love " de John Legend , "Wildflower " de 5 Seconds of Summer, "Happy Days " de blink-182 " Y " Level of Concern "de veintiún pilotos, que encabezó la lista de canciones de rock de Billboard durante siete semanas y presenta la letra," ¿Serás mi pequeña cuarentena? "

El dúo de R&B Chloe x Halle, que ha promovido con éxito su nuevo álbum durante la pandemia con impresionantes presentaciones en vivo en su mayoría en su cancha de tenis y fuera de su nuevo hogar, está nominado a la mejor actuación de cuarentena para "Do It" del baile de graduación virtual de MTV "Prom -athon ".

Otros nominados incluyen "Smile" de Gaga del especial de televisión "One World: Together At Home"; Concierto "#togetherathome" de Legend; "Club MTV de DJ D-Nice presenta #DanceTogether"; "MTV Unplugged At Home" de CNCO; y el tributo de Post Malone a Nirvana.

Además de la pandemia, las canciones de protesta que reflejan la experiencia negra creada a raíz de la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros también obtuvieron nominaciones a VMA. "No puedo respirar", de la estrella de R&B HER, Anderson "Lockdown " de Anderson y "The Bigger Picture" de Lil Baby obtuvieron nominaciones en el video por buena categoría.

Swift, quien lanzó un álbum sorpresa la semana pasada, también competirá por el video para siempre con su canción sobre sexismo, "The Man". En total obtuvo cinco nominaciones, mientras que Drake, Dua Lipa, J Balvin y Bieber obtuvieron cuatro nominaciones cada una.

Megan Thee Stallion y DaBaby, quienes lanzaron éxitos pop número 1 este año, obtuvieron tres reconocimientos cada uno, incluidas las ofertas para el artista del año. Su competencia incluye a Gaga, Bieber, The Weeknd y Post Malone.

BTS, Harry Styles, Roddy Ricch, Post Malone, Future, Karol G y Doja Cat, quienes encabezaron las listas este año con su éxito "Say So" producido por el Dr. Luke , también obtuvieron tres guiños cada uno. Desde el jueves hasta el 23 de agosto, los fanáticos pueden votar por los ganadores de VMA en 15 categorías neutrales de género en el sitio oficial de los MTV MVA.

Con información de MESFIN FEKADU / Agencia AP / Fotografía Jordan Strauss / Invision / AP