La vez que Raúl Velasco humilló despiadadamente a Thalía

Y aunque actualmente Thalía es una de las máxima estrellas de la televisión, tuvo que pasar momentos muy incómodos y bochornosos, en sus inicios como cantante y actriz. Y es que la protagonista de María la del Barrio, Marimar y María Mercedes, fue humillada despiadadamente por el presentador de Televisa, Raúl Velasco durante su segunda visita al programa Siempre en Domingo.

Fue en el año de 1990 cuando Thalía debutó como solista y fue en ese entonces cuando Raúl Velasco se aprovechó de la segunda visita de la cantante al programa para dejarla en rídiculo frente al público. La esposa de Tommy Mottola se llevó una gra sospresa, lo que sería un momento grato se convirtió en uno de los más vergonzosos de su vida.

"Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho muy grata, lo que tienes ahora, corresponde a una chica, joven, alegre", comenzó el conductor, quien en esos años era uno de los máximos iconos de la televisión, y quien se dice que manejaba a los invitados a su programa Siempre en Domingo a su au antojo.

Y aunque todo parecía ir de maravilla, lo peor para la estrella de Televisa estaba por venir, pues Raúl Velasco dejó atónita a Thalía al decirle que había cambiado bastante, haciendo referencia principalmente a su forma de vestir por lo que le dijo: "Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día, y ahora te ves, miren ustedes nada más ¿qué le pueden pedir a Thalía", dijo el conductor.

En medio del rídiculo más grande de su vida, lo único que Thalía hizo en aquel entonces fue poner su cara de sorpresa y reír ante tal humillación en televisión nacional. La actriz vestía en ese momento una despampanante blusa amarrilla con una flor del mismo color en el cabello y un short negro que lo acompañaba con unas botas negras.

“ Lo corrientota y no sabiendo.que ella escogia los vestuarios osea que le.dijo corriente”, “ El sr Raúl Velasco tenía una boca demasiado grande, y No medía sus palabras ni su arrogancia”, El sr Raúl Velasco tenía una boca demasiado grande, y No medía sus palabras ni su arrogancia”, “ Pocas personas tan idiotas que no sabe respetar ..pobre thalia se veía super incómoda con tan pésimo comentario”, “ Que "pedo" con Raul Velasco (qepd) diciendole a Thalía: "Te quitaron lo corrientota", son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales respecto al video de Raúl Velasco y Thalía.

Basta recordar que Thalía no fue la única estrella que pasó un bochornoso momento al lado de Raúl Velasco, pues el conductor dejó en vergüenza a Coque Muñiz, Joan Sebastián, El Zorro, entre otros.

Y aunque ya han pasado muchos años de este bochornoso momento, constantemente se viraliza justamente el video de la reacción de la protagonista de Marimar ante tal humillación. Y pese a que Raúl Velasco fue uno de los presentadores de televisión más importantes de México durante los ños 80's , pues reunía a cientos de familias cada ddomingo para ver la televisión, el conductor también fue uno dde los más polémicos por sus comentarios con sus invitados.

El originario de Celaya conducjo el programa Siempre en Domingo durante 28 años, tiempo en el que tuvo como invitados a grandes estrellas como Julio Iglesias, Lucero, José José, Thalía, Chayanne, Luis Miguel, Thalía, entre otros.