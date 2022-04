La vez que Paty Navidad golpeó a un hombre por error con sus habilidades de karate

La actriz y conductora de televisión, Paty Navidad, de nueva cuenta volvió a acapar reflectores y en está ocasión no fue por sus polémicos comentarios sobre el Covid-19, pues ahora la famosa alardeó sobre sus habilidades en el karate e incluso confesó que en una cosaión golpeó a un hombre por error.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos, Ventaneando de Tv Azteca que la actriz de la telenovela La Fea Más Bella confesó que en repetidas ocasiones tuvo que poner en práctica está habilidad para defenderse en el Sistema de Transporte Colectivo, pero por error llegó a golpear a un hombre indefenso.

“Estudié karate, entonces a veces en la calle tuve que ponerlo en práctica en varias ocasiones, en la calle y en el Metro, pues yo cuando llegué aquí a la Ciudad de México llegué a dormir en la calle en alguna ocasión”, narró la ex participante de Master Chef.

Paty Navidad contó al programa de Azteca que sus inicios como cantante fueron muy duros, pues cuando cantaba en el Metro de la Ciudad de México muchos hombres la acosaban e incluso le metían mano: “Andaba en el Metro en la línea rosa, todos los que se pasaban y metían mano me tocó poner en practica todo mi conocimiento de karate en varias ocasiones desgraciadamente, porque me tenía que defender, entonces yo decía: ‘aunque me dé miedo tengo que aparentar que no’”, comentó.

La actriz de ‘Por ella soy Eva’ señaló que debido a que está practica era muy recurrente en una ocasión se equivocó y terminó golpeando a una persona que no era.

“Una vez en el Metro iba súper lleno, iba una señora con bolsas de mandado, otro señor con bolsas que no sé qué llevaba adentro. El señor iba a tras de mí, yo sentía que se me pegaba y que me pegaba ‘algo’ en mis pompas y yo decía ‘este se está pasando’ y yo me llenaba de coraje. En una de las paradas se abren las puertas, que lo agarro, lo empujo y me doy cuenta que no era el señor, era lo que llevaba cargando, me dio una vergüenza que me tuve que salir. Lo agarré a golpes, no era el señor con su mano”, compartió la famosa.

Para finalizar la entrevista con Ventaneando, Paty Navidad señaló que pese a que ella era cinta amarilla, nadie se quería meter con ella porque tenía mucha fuerza. “No querían pelear conmigo ni los de cinta negra porque la verdad es que no tenía mucha técnica, pero sí tenía mucha fuerza y mucha rudeza, entonces pues siempre los terminaba golpeando”, finalizó.

