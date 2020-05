La vez que Óscar Burgos, ex de Karla Panini sintió miedo de hablar

Luego de la polémica que se armó cuando la fallecida Karla Luna reveló que su mejor amiga, Karla Panini y su esposo Américo Garza, la habían engañado, la pareja ha tenido una vida rodeada del escándalo. El comediante Óscar Burgos, exesposo de Karla Panini también ha jugado un papel importante en este escándalo. Y pese a que el comediante, recientemente le pidió perdón a la familia de Luna tras hablar de ella y defender a su ex Panini, Óscar Burgos en alguna ocasión confesó que había sido amenazado de muerte.

Fue en el 2017, cuando Burgos señaló que la relación de Panini y Garza había comenzado después de que Américo se separara de Luna y que, incluso Panini y Luna habían hecho las pases antes de que está última falleciera, cuando fue buscado por los medios de comunicación, este señaló que no podía hablar, pues corría en peligro su vida.

Cuando Óscar Burgos fue buscado por el programa Ventaneando para que aclarara lo que había dicho, sorpresivamente el comediante se negó a hablar y señaló que había sido amenzado de muerte.

"No, no puedo decir nada, me dijeron ya no digas nada", mientras que la reportera lo cuestionó ¿Pero quién te amenazó?, a lo que el comediante respondió: Pues Monterrey es muy peligroso, muy, muy peligroso", señaló. En ese momento la reportera le indicó que lo único que quería era saber si Luna y Panini tuvieron una reconciliacón antes de que muriera.

"Perdóname, pero me dijeron que ya no dijera ya nada, no habras el hocico me dijeron. Y si tengo mucho temor , mucho, mucho temor. Y yo te voy a dar una nota que a ti te va a servir pero a mi me puede costar la vida ", señaló en ese momento.

Tras estás declaraciones, el comediante se habían mantenido al margen respecto a la reciente polémica que envolvía a Karla Panini nuevamente, sin embargo, Óscar decidió defender a su ex de todas las ofensas y muestras de odio en las redes sociales. Lo que jamás pensó el comediante es que sería severamente atacado pero no le importó hasta que un video de la familia Luna lo hizo cambiar de actitud.

Resulta que el video la familia de Karla Luna habló de Óscar Burgos en donde señalaron que él le había prometido a la fallecida comediante que jamás hablaría del tema. El comediante fue obligado a pedir disculpas a la familia de su amiga.

"Cometí un error en volver a hablar porque yo le había prometido a Luna no volverlo a hacer. Había visto muchas cosas de odio hacia la mamá de mi hijo, Karla Panini. Estúpidamente quise parar ese odio por la salud mental de mi hijo. Estoy muy triste y arrepentido: necesito pedir perdón a la familia y callar. Yo estoy del lado de los niños, es lo único que me preocupa”, afirmó el conductor.