La vez que Maribel Guardia fue corrida sin piedad de Televisa

Pese a aproximadamente cuarenta años de exitosa trayectoria dentro del espectáculo mexicano y extranjero, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la actriz Maribel Guardia, quien recientemente contó como fue corrida sin piedad de Televisa.

Fue a través de una aventura con el singular presentador Escorpión Dorado, que tras dar un paseo por calles de la Ciudad de México, Maribel Guardia contó algunos detalles de su carrera artística. Pues la costarricense recordó cómo fueron sus inicios cuando la corrieron junto a otras amigas de la empresa del clan Azcárraga.

Entre tanto, la diva de 62 años de edad contestó preguntas como si fuela musa inspiradora de la época de "las bichis", como lo hizo saber el Escorpión Dorado. También habló sobre temas familires sobre cómo se lleva con su hijo Julián Figueroa, a quien procreó con el finado cantante Joan Sebastian.

Otra de las peculiares preguntas fue saber cuándo va a salir el disco de reggaetón de Maribel Guardia o la reacción que causa en las mujeres, si es envidia o admiración debido a su espectacular físico y belleza, así como la pregunta del millón: "¿Maribel Guardia tiene o no pacto con el diablo?", que por supuesto sorprendió a la costarricense.

Con una divertida charla de aproximadamente media hora, fue que la también cantante dijo estar emocionada de por fin estar en entrevista por el Escorpión Dorado, pues la misma se había venido posponiendo por la pandemia generada por el Covid-19.

Y entre su basta carrera artística, la esposa de Marco Chacón recordó un episodio no muy agradable de su vida, cuando sin piedad fue corrida de Televisa tras hacerse merecedora de una beca para estudiar Artes Escénicas luego de representar a Costa Rica en el certamen de Miss Universo en 1978 que tuvo lugar en el puerto de Acapulco, Guerrero; pues los productores estaban al asecho de descubrir nuevos talentos extranjeros.

Así lo contó: "Vine para concursar en Miss Universo representado a Costa Rica. Entonces Televisa -cuando regresé a Costa Rica-, me llamó para darme una beca para estudiar en el que era como el primer CEA, pero no se llamaba así. Estudiábamos danza, música, arte y canto con Yuri, con Felicia Mercado; teníamos maestros maravillosos para un grupo muy pequeño, estaba Laura Flores también. Casi todas hicieron una muy linda carrera después de eso", recordó.

Y aunque en aquellos entonces Maribel Guardia se vislumbraba con una figura pública en potencia y con miras a ser exitosa (como lo es hoy en día), la poderosa empresa de telecomunicaciones tenía en la mira a muchos más talentos extranjeros que estaban en lista de espera; motivo suficiente para que Maribel Guardia y otras jóvenes hermosas fueran relegadas por la empresa.

"Me dio una beca Televisa por un año y después de un año me llaman y me dicen: '¿Sigues en México?', y yo: '¿Cómo?, ¡Claro!'. [Ellos respondieron] '¡Ah! Pensábamos que ya te habías ido'. Me pagaban al mes, vivía en el Hotel Continental, y yo decía: 'Pero ya ni se acordaban que estábamos aquí'. Entonces después fue de: 'Ya, gracias', ¡Nos corrieron a todas!", dijo indignada la costarricense reviviendo el incómodo momento.

Luego de su primer fracaso con la empresa de la que hoy es una de las favoritas, Maribel contó que tuvo que buscar nuevos horizontes para mantenerse, pues tras vivir en un hotel, sus finanzas no eran del todo suficientes. Maribel vivía con una amiga de la misma escuela y fue ella quien le presentó a un productor de fotonovelas y esa fue la primera actividad en la que se desempeñó en el competido mundo del entretenimiento.

En el medio conoció a Enrique Álvarez Félix, hijo de la actriz María Félix, a quien dijo recordar con mucho cariño; pues el histrión fue uno de sus principales compañeros en dicha actividad, incluso, dijo que nunca lo olvidaría.

"Hice muchas [fotonovelas], con Verónica Castro, con el hijo de María Félix, que era un tipazo, no sabes lo guapo que era, agarraba un perfume francés de Christian Dior, agarraba y se echaba en todo su atuendo, cuando acababa, se acababa medio frasco y yo le decía '¿Por qué haces eso?' Y me decía: 'Porque lo último que olvidas de alguien es su olor, su fragancia'...".

Incluso, la corrida de Televisa, le valió a Maribel Guardia para desarrollarse en otros medios e ir obteniendo experiencia, lo que hoy la hace una de las actrices más merecedoras de la empresa que la vio nacer, pero también pudo haberle quitado la oportunidad de brillar como hasta hoy lo ha hecho.

