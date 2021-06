Para cerrar con broche de oro el mes de mayo, la actriz Itatí Cantoral, reveló en entrevista con Yordi Rosado, algunas anécdotas de toda su vida que la han dejado llena de recuerdos, como cuando casi se agarra a golpes con la también actriz Angélica Rivera, quien hubiera ocupado un lugar privilegiado en el gobierno federal (2012-2018) en México.

Entre la entretenida Charla del programa de Youtube "La Entrevista con Jordi Rosado", la también villana de telenovelas, contó entre otras cosas, cómo fue que sus padres (Don Roberto Cantoral e Itatí Zucchi) se conocieron y se casaron a los 9 días de conocerse.

Así mismo, Itatí Cantoral, contó cómo era la convivencia que tenían en su casa, ya que como todos unos artistas, siempre acostumbraban invitar a pasar deliciosas bohemias a artistas de la época como Emmanuel, José José, Armando Manzanero, entre otros muchos, que a la fecha, siguen presentes en la vida de la actriz.

Entre tanto, contó también cómo fueron sus relaciones con Alexis Ayala, quien fue su primer novio y la dejó vestida de novia, Eduardo Santamarina, con quien se casó y tuvo dos hijos y por supuesto, del súper pleito que tuvo con Angélica Rivera, la ya conocida "Gaviota", todo por una maquillista, pero eso no fue todo, sino que reveló que le hubiera agarrado a golpes con ella.

Así lo contó a Yordi Rosado entre risas y con el buen humor que la caracteriza: "Fíjate que tuvimos un roce porque una vez me bajó del camper y la maquillista me dijo que sólo la arreglaba a ella. Nos peleamos horrible, desgraciadamente no nos agarramos a golpes, pero me hubiera encantado. Pasó el tiempo y cuatro años después fuimos muy amables y todo, ya era cosa del pasado".

También dijo que al tiempo, había tenido contacto con ella y dijo en tono de broma: "Claro que sí la vi y le dije: '¡Me van a sacar del país!"; pues Angélica Rivera ya pertenecía a las filas de la élite gubernamental.

Entre tanto, contó de la pena que la daba haber dado vida a Soraya Montenegro, quizás, su personaje más recordado en la historia de las telenovelas en las que ella ha participado; pues le ha traido grandes sopresas a su vida como los vídeos virales de TikTok, entre otros.

Además asegura que la gente se fija en todo lo que hace y que no se les escapa ningún error o situación chistosa que protagonice, como la icónica escena de la maldita lisiadaa o la vez que le cantó con su voz aguardientosa a la Virgen de Guadalupe en la Basílica Metropolitana de la Ciudad de México.

Itatí, ha dejado sus rencores atrás y hoy cuenta todas las anécdotas que ha vivido con graciay buen humor, como todo lo que hay detrás del matrimonio con Eduardo Santamaría, y por supuesto, los hijos que tuvo con él y que los padres de ella, lo adoraban.