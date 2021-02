La vez que Geraldine Bazán uso una almohada como vestido

Algunos recordarán la vez que Geraldine Bazán utilizó una almohada como vestido, tanto que hasta su hija imitó el outfit de su mamá con otra almohada para no quedarse atrás, pero recibió duras criticas por mostrar a su pequeña en redes sociales.

Fue través de su Instagram que Geraldine Bazán modeló frente al espejo con una almohada blanca como vestido. Con la leyenda “#Pillowdress shooting by @mirandasbb quién obviamente no podía dejar de cumplir... #quarantinepillowchallenge”, dio a conocer que realizó en atevido reto que atrapó la atención en redes sociales.

“Que belleza”, “Te amo mucho Hermosa Geraldine me encantas”, “Mm falto la foto q tomaron las manos de atrás”, “Que linda”, “Eres hermosa”, fueron los comentarios de la publicación que casi alcanzó los 183 mil reacciones en las que destacaron algunos colegas del medio como Sherlyn.

Geraldine Bazán sigue siendo una de las famosas más activas en sus redes sociales. Hace unos días estuvo en el ojo del huracán después de haber festejado su cumpleaños a lo grande y no usar protección ante el coronavirus. A la fiesta llegaron invitados famosos como Lamda García.

Geraldine Bazán y su vestido de almohada. Instagram Geraldine Bazán

La fiesta se convirtió el polémia por que la actriz hizo caso omiso de las recomendaciones que se han estado llevando a cabo ante los diferentes medios de comunicación derivado de la pandemia por Covid-19, al darse a conocer un video de la fiesta desde la cuenta oficial de Instagram del programa “Suelta la Sopa”.

Durante la celebración, ninguno de los asistentes, incluida la ex de Gabriel Soto y sus hijas no usaron cubrebocas ni respetaron la sana distancia, y los comentarios de recordatorio para Geraldine Bazán no se hicieron esperar.

Miranda imita el traje de su mamá. Instagram Geraldine Bazán

Estos últimos días no han sido nada buenos para Geraldine Bazán, ya que a pesar de aún estar en recuperación por su reciente operación de rodilla, se dio el tiempo y el lujo de festejar una fecha muy importante rodeada de las personas que la quieren y están con ella.

En la misma semana se enteró que su ex marido le pide matrimonio a su actual pareja Irina Baeva, y siguen llegando malos comentarios sobre su supuesto galán, a quien acusan de estafador, mentiroso y mujeriego.

Solo dejó en claro en una de sus historias de Instagram que está muy feliz y dejó verse a lado del empresario Luis Rodrigo Murillo, su supuesta pareja pero que no ha reconocido ante su público.

“A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias”, dijo Geraldine Bazán en un video de redes sociales mientras se recuperba de su lesión.