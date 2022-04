La vez que Aracely Arámbula confesó que sí hay un amor en su vida

Era noviembre de 2021 y la algarabía por la recién estrenada tercera temporada de "Luis Miguel, la serie" de Netflix sobre la vida del cantante Luis Miguel, ya estaba dando mucho de qué hablar; por lo que la actriz Aracely Arámbula fue cuestionada sobre lo que pasaba en realidad y de paso contó si tenía novio o no.

Fue en una entrevista del periodista Quique Usales -muy amigo de la actriz-, que Aracely Arámbula reveló algunas situaciones en cuanto su aparición y/o participación en dicha serie producida por Gato Grande para el gigante del streaming, mencionando su rotunda negativa en tener algo que ver con la serie por esta situación:

"Bueno, tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a su gente, a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia -porque yo sabía que iban a sacar su vida-; nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron".

Y es que, Aracely Arámbula siempre ha dicho ante las cámaras que la historia de amor que vivió junto a Luis Miguel por cinco años y de la que surgieron sus dos hijos Miguel y Daniel, es algo muy sagrado tanto para ella como para 'el Sol de México'.

Pues recalcó que fuera de su historia de amor con ella, la productora tenía muchas otras cosas y detalles que resaltar de la vida de Luis Miguel; aunque su preocupación no terminó hasta que se lo firmaran y el acuerdo quedara por escrito.

Por otro lado, Quique Usales cuestionó a 'la Chule' si es verdad que existe un contrato que indica lo que ella puede y no hablar sobre su relación con 'el Sol', a lo que ella respondió categóricamente que no hay ningún contrato, pues ella es libre de hablar lo que quiera y cuando quiera; incluso invitó a los que dicen que ese documento existe, que se lo mostraran; aunque reiteró que es una vil mentira lo que se dice.

Sin embargo y para continuar con el tema de las relaciones amorosas de Aracely Arámbula, Quique Usales le preguntó lo que ya le había cuestionado antes en otra entrevista, sobre si tiene galán; pero la reacción de la protagonista de "La Doña" de Telemundo (2016-2020), indica que sí hay alguien en su vida, pues hasta dijo:

"¡Ay, Quique!, eso te lo digo fuera de cámaras", pero al cuestionamiento sobre ¿Cómo está el corazón?, Aracely aseguró: "El corazón está muy bien, estoy muy bien". Y la insistencia del periodista lo llevó a preguntar directamente: "¿Estás de novia?", y sin responder de viva voz y mientras soltaba una carcajada, estiró la mano izquierda sobre el sofá en el que estaba sentada y moviendo el dedo índice para arriba y abajo, confirmó que hay alguien en su vida.

Lo que ya había dicho por primera vez ante las cámaras de diversos medios de comunicación en Acapulco, Guerrero, en un evento público en agosto de 2021, pues la intérprete de "Malas Noticias" (2020), contó:

"En el amor (...) pues mi corazón bien, se acaba de ir de Acapulco, justo ya no lo alcanzaron, iba a venir al evento pero qué bueno que no vino porque yo no sabía que estaba lleno de cámaras". Y tras la obligada pregunta sobre de quién se trata, Aracely advirtió a los medios: "No es famoso, adiós, gracias, no es famoso... No le busquen porque no le encuentran".

Aunque a decir verdad, en la entrevista en Acapulco durante el verano del 2021, se le alcanza a ver tomada de la mano del fotógrafo mexicano Uriel Santana (de Guadalajara, Jalisco) -responsable de las fotos más impactantes de la actriz-, que aunque se dicen muy amigos, podría ser que tuvieran algo más.

