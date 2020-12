La vez que Anel Noreña fue llamada oportunista por José José

El 28 de septiembre de 2019, México vivió un duelo nacional por la partida de José José, quien fue bautizado coom "El Príncipe de la Canción", gracias a su inigualable voz. Sin embargo, la vida del cantautor predilecto del pueblo no fue fácil, pues según lo dicho por el fallecido cantante, sus problemas se generaron a partir de verse "controlado" por sus dos primeras esposas, Natalia Herrera Calles con quien estuvo casado de 1970-1975 y luego con Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida como Anel Noreña, con quien procreó a sus dos primeros hijos: José Joel y Marysol Sosa.

Y es que debido a los múltiples problemas que tuvo el matrimonio Sosa Noreña por la adicción del cantante al alcohol, así como algunas infidelidades que se dice, hubo por parte de ambos, los problemas generados entre los padres de José Joel y Marysol, desataron la ira del cantante.

La tormentosa relación entre Anel Noreña ocasionó que el cantante se viera acorraldo e hiciera referencia a que la madre de sus hijos era una oportunista, que, dicho en otras palabras, aseguró que él era la chequera de Anel Noreña.

Y esa postura tanto de "El Príncipe de la Canción" como de muchos otros, prevaleción cuando la prensa le preguntó a Noreña si estaba arrepentida de haberse casado con José José, a lo que ella respondió que de ninguna manera estaba arrepentida.

Sin embargo, su comentario, no sería precisamente porque reconociera que José José hubiera sido el amor de su vida, sino porque dejó en claro que si no se hubiera casado con él, simplemente no hubieran nacido sus dos hijos quienes para ella son sensacionales.

Incluso, además de haber sido señalada como una oportunista por el propio José José, a la partida del también esposo de Sara Salazar, medios de comunicación tacharon de oportunista a Anel, toda vez que, al momento de que los restos del cantante llegaron a México, fue la misma Anel, la que más contenta se mostró ante medios nacionales e internacionales.

Pues lejos de mostrar su tristeza y enojo por la muerte del padre de sus hijos y por la imposibilidad de verlo durante sus últimos días de vida, debido a que fueron Sara Salazar (su última esposa) y su hija Sarita, quienes impidieron que así fuera, Anel Noreña se mostró contenta en todo momento y saludando como la reina de belleza que fue en sus años mosos.

Y no conforme con lo anterior, hace un mes -en entrevista con el progama de espectáculos "Ventaneando" de TV Azteca, la ex vedette no pudo evitar esconder su emoción y felicidad, al revelar que José José sí había dejado un testamento para sus hijos, lo que también sería un beneficio para ella.

Fue en ese momento que la también actriz reconoció la grandeza del cantante y su agradecimiento infinito por no haber dejado desprotegidos a su familia. De hecho, su mayor felicidad fue que "las Saras" no fueron requeridas para la lectura del mismo testamento, lo que daba por hecho que no estaban incluídas en dicha herencia.

Dicha evidencia quedó sustentada en una publicación que hizo el programa "Despierta América" de Univisión, en su cuenta oficial de Insgagram, en la que Anel Noreña fue intensamente criticada.