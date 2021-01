La vez que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio pelearon por amor

A principios de los años 90's, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, ambas, famosas cantantes del pop y rock-pop (respectivamente), protagonizaron una de las peleas más sonadas en el medio del espectáculo en México, ¡por un amor!, lo que generó que las dos pusieran a trabajar su mente para idear canciones como si fueran aquellas coplas cantadas por Pedro Infante y sus rivales de amor en sus recordadas películas, con las que se contestarían con mensajes cada vez más contundentes.

"¡Hey, güera!" fue lo que Alejandra Guzmán le gritó a Paulina Rubio tras verse opacada por la cantante de Timbiriche cuando ésta tenía un romance con Erik Rubín, -su entonces compañero de la banda pop más exitosa de aquellos tiempos, creada por Televisa-, y la "reina de corazones", quería interponerse entre ambos famosos.

Lee también: Alejandra Guzmán y la vez que casi va a la cárcel por amor

Pero la suerte estaría de su lado, pues fue Erik Rubín quien terminó su relación con Paulina Rubio para comenzar un nuevo romance con Alejandra Guzmán, por el que ambas cantantes 'echaron la carne al asador'.

Posteriormente al hecho que provocó una rivalidad entre ambas cantantes importantes de la época, también se desató una guerra campal musical muy al estilo de cada una de ellas, pues dieron muestra de su habilidad para darse cachetada con guante blanco en varias ocasiones.

La "Reina de Corazones" fue la primera en lanzar la primera piedra con su canción "Hey, güera", con el fin de ponerle un 'hasta aquí'' a la "Chica Dorada" y demostrarle que estaba dispuesta a defender su amor, tal y como dice la letra del exitoso tema de los 90's, además de advertir con armarle un escándalo o cortarle el cabello.

Lee también: El día que Alejandra Guzmán besó en público a una mujer

Pero la hija de Silvia Pinal no se esperaría la respuesta de la ex integrante de Timbiriche y a penas se lanzaba como solista, le dedicó "Mío", canción que también fue un éxito de la hija de Susana Dosamantes, para dejarle claro a 'la Guzmán', que el ahora esposo de Andrea Legarreta, aún le pertenecía.

Y para hacer más fuerte el pleito entre Alejandra y Paulina, Erik decidió repetir la historia de amor y terminó con Paulina para regresar con Alejandra Guzmán, tres años mayor que él.

Aunque el gusto no le duró mucho a la madre de Frida Sofía, pues la reconciliación no prosperó y finalmente, el ex integrante de Timbiriche puso fin a toda una serie de especulaciones, a sus dos romances y a toda la polémica generada tras la guerra campal entre el trío amoroso.

Aunque las declaraciones de ambas estrellas de la música sorprendieron en su momento, cuando cada una por su lado, fue cuestionada por un programa de espectáculos sobre si el hecho de su batalla campal por el amor de Erik Rubín había sido cierto. Esto contestaron ambas:

"Sí, y me la escribió mi productor porque sabía que yo andaba con Erik, pero entonces ella me lo bajó", dijo Alejandra Guzmán, mientras que Paulina Rubio declaró lo inimaginable: "Me lo bajó' significa que él escogió... La verdad es que Alejandra me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale".

Recientemente, en entrevista con Yordi Rosado, en su programa "La entrevista con Yordi Rosado" de YouTube, fue Andrea Legarreta quien confirmó que su marido desde hace veinte años, fue por quien peleaban Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, siendo ella la "ganona" de ese recordado triángulo amoroso.