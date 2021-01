La vez que Adela Noriega fue captada muy romántica con un actor

Y aunque en una ocasión, Adela Noriega, negó rotundamente haber tenido algo que ver con los actores que protagonizaba los exitos melodramas de Televisa, especialmente con Fernando Carrillo, quien aseguró que solo era un gran amigo, aunque el actor aseguró que si hubo algunos momentos románticos, esto se confirmó después, con una fotografía que salió a la luz cuando ambos grababan María Isabel.

Y aunque mucho se dijo de este supuesto romance, en donde Fernando Carrillo confesó que hasta anillo le había comprado a Adela Noriega, ella siempre lo negó. Recientemente salió a la luz una imagen en la que aparecen los dos actores, muy acarameladitos en Madrid, sin embargo, está fotografía fue parte de las grabaciones de la luna de miel de la novela María Isabel.

En la fotografía se puede ver a los actores caminando por las calles de Madrid, tomados de la mano, mientras que el actor le da un beso en la boca. Y aunque la escena fue parte del melodrama de Televisa causó sensación en las redes sociales, pues los usuarios lamentaron que Adela Noriega estuviera retirada del mundo de la farándula e incluso se mostraron incrédulos ante lo que se dice de la actriz sobre su supuesto romance con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

“Uy Hermosa amiga María Isabel esa novela era muy Bonita .que regresara seria Bonito”, “No, en esta historia de Salinas realmente no lo creo! ¡Ella no parece ser del tipo que vende! ¡Es una mujer de carácter!”, son algunos de los comentarios de la publicación. Adela Noriega, quien hizo su carrera en Televisa se alejó de las pantallas para dedicarse por completo a su familia, según se especula.

La protagonista de Amor Real trabajó innumerables proyectos para Televisa, y debido a que su vida es un misterio ha dado mucho de qué hablar, ya que se le ha relacionado con diferentes famosos como fueron : Ernesto Laguardia, Luis Miguel, Eduardo Yáñez, Carlos Salinas de Gortari y Fernando Carrillo.

De todos los antes mencionados fue la misma Adela Noriega, quien desmintió los rumores acerca de las supuestas decisiones, pero el que más polémica le causó fue el supuesto romance con Carlos Salinas de Gortari, con quien se decía que había tenido un hijo.

“Eso fue terrible, me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Al principio me dio rabia, Cristina, porque yo quería salir y decirle a toda la gente que no era cierto. Después ya me dio risa, porque yo al ex-presidente lo conozco como lo conocemos todos, por televisión, y por televisión no quedas embarazada”, dijo ante los medios Adela Noriega.

También se dio a conocer que la protagonista de Fuego en la sangre, radica en South Beach con el hijo que supuestamente tuvo con Jorge Salinas de Gortari y se dedica a su empresa de bienes raíces y de giro inmobiliario.

Otro rumor que se especuló de Adela Noriega fue que decidió ya no aparecer más ante los medios a causa de una cirugía que le dejó el rostro totalmente desfigurado, sin embargo, su vida sigue siendo un misterio.