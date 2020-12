La verdad detrás del divorcio de Lucero y Mijares

Manuel Mijares y Lucero, se conocieron en 1985, cuando ella se daba a conocer en producciones como Chispita, Chiquilladas y Fiebre de amor. Lucero tenía 16 años cuando filmaron juntos Escápate conmigo, a lo que Mijares, asegura que en ese momento de sus vidas su relación no se dió por que ella era muy chica y él estaba enfocado en sus planes de trabajo.

Cuenta también que ella se molestó por qué aseguraba que él no le había echo caso por cuestiones de trabajo, y por tal motivo se dejaron de ver por un tiempo.

“Ahí salíamos pero ella estaba muy chiquita y aparte yo estaba dándole vuelo a la hilacha con el tema de trabajo, de hacer promoción. Según ella no la pelé y se enojó, entonces nos dejamos de ver y de hablar…”, recordó el intérprete en entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para el programa Hoy de Televisa.

Sin embargo, los famosos siguieron en contacto, Mijares se mostró interesado en la mujer que de un momento a otro le robó su corazón, “De repente ella ya creció y yo dije ‘caray’ y ahí empezamos a salir", aseguró durante la entrevista con

Después, él la invitó a que hicieran un dueto y Lucero, muy apenas le aceptó, ya que estaba enfocada en una novela y salía muy cansada. "Me da su teléfono, empezamos a hablar y de repente no me contestaba y no me contestaba y dije ‘no entiendo, pues si yo le gustaba’…”, recordó entre risas.

Y fue ahÍ donde surgió la química entre los dos y en un abrir y cerrar de ojos, iniciaron su tórrido romance que se consolidó en el año de 1997.

Lucero y Mijares, celebraron su boda a lo grande, la cual fue transmitida por la pantalla chica y miles de mexicanos fueron testigos de su unión. Pero a 10 años de vivir como marido y mujer, en marzo de 2011 anunciaron su separación, aunque todo quedó en buenos términos, el habló sobre el tema ya que se especulaba que habia sido por que el intérprete de “Soldado de amor”, le había sido infiel, por lo que durante una entrevista con Yordi Rosado para su programa La Entrevista con Yordi, rompió el silencio y desmintió ese rumor.

El intérprete de El privilegio de Amar reveló la posible causa de su divorcio con Lucero. "Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas y tardaban muchos capítulos”, señaló.

A unos años de su separación, el cantante aseguró que mantiene una buena relación con la protagonista de Soy tu Dueña por el bienestar de sus hijos en común. "Nos seguimos tratando con el mismo cariño (...) Como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas", finalizó.