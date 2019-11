La tristeza invade a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Con muchos proyectos por adelante, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, presentaron uno de ellos, pues presentarán su primer libro. Recientemente La Lindura Mayor compartió en sus Stories de Instagram un video en el que se observa a ella y a Juan de Dios Pantoja en el aeropuerto.

Resulta que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja viajan para el estado de Coahuila donde tendrán una presentación en Torreón y Saltillo. La famosa youtuber señaló que esto la tiene muy contenta, sin emabrgo, se sentía muy triste por que no llevaba a su pequeña hija, Kima, con ellos, pues la había dejado al cuidado de su madre y nana.

La Lindura Mayor indicó que no quiso exponer a Kima, pues no iban a viajar en avión de una ciudad a otra por lo que no quería exponerla al peligro. En las misma Storie Kimberly compartió los increíbles momentos que vivió su familia y ella en París.

Recientemente Kimberly Loaiza se mostró muy emocionada al dar a conocer que próximamente presentarán su primer libro. Recordemos que hace unos días Kim estuvo de manteles largos al celebrar sus 20 millones de suscriptres en su canal de Youtube.

“Por los sueños se suspira por las metas se trabaja hace días superamos los 20 millones de suscriptores en mi canal, estamos por cumplir apenas 3 años desde que subí mi primer video, jamás imagine que esto fuera posible pero esto es gracias a lo increíbles que son mis linduras ? ustedes no tienen ni la más mínima idea de lo que yo los amo y se los juro siempre lo haré, porque son de lo mejor que me ha pasado, gracias mis amores vamos por más más más wuuu”, escribió Kim en agradecimiento por sus 20 millones acompañada de una imagen en la que lucía un vestido de princesa.