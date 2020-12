La táctica que Livia Brito está usando para reconquistar a fans

Sin duda, Livia Brito lo único que desea antes de que termine el año 2020 es dejar atrás el escándalo en el que se vio envuelta con el fotófrafo, Ernesto Zepeda y que dañó severamente su imagen, pleito por el que el que también perdió algunos proyectos televisivos. Pese a que ya han pasado unos meses del lamentable incidente el cual ocurrió en Cancún, la actriz de Televisa ha buscado la manera de reconquistar al público mexicano a través de sus redes sociales.

Por ello, desde el enfrentamiento con el fotoperiodista se ha mostrado más activa en sus redes sociales eludiendo a toda costa hablar del problema después de que fue severamente criticada tras compartir un video donde se disculpa con el fotógrafo, por lo que ahora lo que hace es presumir sus atributos a sus millones de fans.

Tal y como lo hizo al posar en un atrevido traje de baño desde la playa y en su reciente imagen, al lucir sus curvas en un ajustado conjunto morado. Livia Brito posó desde una cancha de basquetbol con un short corto y un top deportivo y con una blusa blanca encima, la actriz demostró de que esta hecha.

Lee también: Desde la playa, Livia Brito presume sus exquisitas curvas

"Me encanto este nuevo outfit", escribió la famosa para acompañar la imagen y desear buenas noches a sus millones de seguidores. Rápidamente sus clubs de fans, quienes no la han abandonado desde que se sucitó el problema, no dudaron en llenar la publicación de halagos.

“Todo te queda perfecto”, “ Bella siempre”, “Mi piloto hermosa”, “Todo te luce divino”, son algunos de los comentarios en la publicación. Hasta el momento la imagen ha alcanzado más de 200 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios. No es raro que Livia Brito sorprenda a sus fans con atrevidas prendas, pues siempre ha presumido su figura, sin embargo, ahora con su escándalo se mantiene más activa en dicha red social e incluso comparte imágenes más atrevidas.

A finales del mes de noviembre, cuando parecía haber llegado la calma para la actriz, el fotógrafo agredido señaló durante una entrevista que se había reunido con la protagonista de La Piloto y ella se había disculpado con él por sus acciones, sin embargo, su perdón se arruinó cuando segundos despúes lo acusó de destruirle su carrera.

“Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté, mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación. Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito", dijo Ernesto Zepeda durante una entrevista para un canal de Youtube.

Hasta el momento, la actriz ha preferido mantenerse al margen de la situación e incluso se fue a la playa a tomarse un descanso tras cancelarse un proyecto debido a la pandemia.