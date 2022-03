La supuesta infidelidad renovó a Claudia Martín: “Hoy soy más yo y mucho más feliz”

Luego de que el proceso del divorcio entre Claudia Martín y Andrés Tovar estuviera acompañado de un escándalo debido a que Maite Perroni fue señalada como la tercera en discordia, ahora la protagonista de la telenovela Los Ricos También Lloran confesó que está más renovada que nunca y que es mucho más Claudia y mucho más feliz.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’ que Claudia Martín confesó que atrás quedó esa dura etapa de su vida, pues está consciente de que la vida te va dando lecciones y tienes que ir aprendiendo de ellas para ya no volver a repetirlas.“Pero tenía que haber vivido un proceso que ya pasó, se cerró el año pasado, hoy soy más yo, soy más Claudia, más libre, y mucho más feliz”.

En cuanto al romance que tiene con Hugo Catalán, actor con el que también comparte créditos en la telenovela ‘Los ricos también lloran’, la actriz señaló que se encuentra más feliz que nunca. “Me siento libre, o sea, como que yo llego y digo: ‘esto soy, soy quien soy’, y él dice ‘perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante’, y ese respeto a mi persona para mi es invaluable”, relató Martín sobre su relación con el actor.

Respecto a cómo inicio su romance con Hugo Catalán, Claudia Martín, indicó que ella era la que estaba más segura de empezar está relación con el actor pero él estaba incrédulo.

“Fue chistoso, porque yo era como la que sí quería, y él era de… ‘¿está pasando o no está pasando?’, nos acercamos primero como amigos, y luego ya como algo más, y fue así, como que decía ‘¿en serio, si me va a hacer caso?’, y yo ‘es que tú me gustas’, o sea, ¿ya sabes?, como que sí fue muy simpático”, dijo la actriz.

Por otro lado, la estrella de televisión confesó que es lo que más le gusta del actor conocido también por participar en la serie ‘El juego de las llaves’. “Me impulsa y, no sé, eso para mí es mágico”. Pese al escándalo de la supuesta infidelidad que vivió, Claudia Martín confiesa que nada la hará cambiar de idea y dejar de creer en el amor, pues siempre buscará sentirse plena en el terreno amoroso.

“Yo jamás voy a dejar de creer en el amor porque es el motor del mundo, y ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy”, indicó. Respecto al personaje de Mariana en la telenovela Los Ricos También Lloran, la estrella de televisión indicó que su personaje enseña a no rendirse nunca y a seguir sonriendo.

“Yo creo que Mariana nos enseña a no quitar la sonrisa a pesar de cualquier cosa que te pase en la vida, el mundo se te derrumba pero para la siguiente escena ella ya está sonriendo de nuevo, creo que Mariana es alguien que no se detiene nunca”.

