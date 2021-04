La reina Isabel II se despide del príncipe Felipe, el Duque de Edimburgo; continúa su reinado sola

Tras despedirse para siempre de su esposo, el príncipe Felipe o Duque de Edimburgo, quien murió a los 99 años de edad el pasado 9 de abril, la reina absoluta de Inglaterra Isabel II, continúa su reinado sola, así lució durante la ceremonia del funeral el pasado sábado; lució una figura regia pero solitaria.

La reina se sentó alejeda de los integrantes de la familia real en la ceremonia simple pero sombría en el Castillo de Windsor, debido con las estrictas reglas de distanciamiento social durante la pandemia provocada por el Covid-19. Pero si la ceremonia hubiera sido para alguien más, a su lado habría estado su esposo durante 73 años, quien dio toda una vida de servicio a la corona.

Con una máscara facial, la reina estaba vestida toda de negro, a excepción del broche de diamantes que brillaba en su hombro izquierdo, una pieza que solía usar en compromisos con su esposo.

Los cuatro hijos del monarca, el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, se sentaron cerca, al igual que la reina y los ocho nietos de Felipe. El servicio simplificado hizo que su pérdida de alguna manera fuera más personal para las personas que a menudo viven sus vidas en público.

Solo 30 dolientes pudieron asistir al servicio del príncipe; toda la procesión real y el funeral se llevaron a cabo fuera de la vista del público dentro de los terrenos del castillo -una residencia real de 950 años-, 30 kilómetros (20 millas) al oeste de Londres, pero fue transmitido en vivo por televisión.

Cientos de personas se alinearon en las calles fuera del castillo para presentar sus respetos al príncipe. Algunos portaban banderas de la Unión y sostenían flores, mientras que otros llevaban máscaras personalizadas con la foto de la realeza.

“Nos ha inspirado su lealtad inquebrantable a nuestra reina, su servicio a la nación y la Commonwealth, su coraje, fortaleza y fe”, dijo el decano de Windsor, David Conner, en su llamado a la oración.

La nación honró a Philip con un minuto de silencio observado en todo el Reino Unido a las 3 pm, su comienzo y final marcados por un arma disparada por la artillería a caballo real de la Tropa del Rey. El disparo final marcó el comienzo de un servicio fúnebre impregnado de tradición militar y real, pero impregnado de la personalidad del duque.

El cuerpo de Felipe fue llevado a la Capilla de San Jorge en el castillo en un Land Rover que el propio príncipe había diseñado especialmente. Le siguieron miembros de la Familia Real, incluidos los príncipes William y Harry, quienes hicieron su primera aparición pública juntos desde que Harry y su esposa, Meghan, dieron una polémica entrevista a la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey en la que discutieron las dificultades de la vida real, y cómo los dos hermanos se habían distanciado.

La procesión atravesó los terrenos del Castillo de Windsor, pasando por destacamentos militares dispuestos bajo un cielo azul brillante. En el interior de la capilla gótica medieval, escenario durante siglos de bodas y funerales reales, este servicio fue tranquilo y sin excesivo boato.

Philip estuvo profundamente involucrado en la planificación de la ceremonia. A petición suya, no hubo sermón. Tampoco hubo elogios ni lecturas, de acuerdo con la tradición real.

El ex obispo de Londres Richard Chartres, que conocía bien a Philip, dijo que el servicio de 50 minutos reflejaba las preferencias del príncipe, que era un hombre de fe pero le gustaba que las cosas fueran concisas.

“Estaba en casa con una iglesia amplia, una iglesia alta y una iglesia baja, pero lo que realmente le gustaba era una iglesia corta”, dijo Chartres a la BBC.

El ataúd de Philip estaba cubierto con el estandarte personal de Philip, coronado con su Gorra Naval de Almirante de la Flota y su espada. La espada le fue entregada por su suegro, el rey Jorge VI, con motivo de su matrimonio con la reina en 1947.

La monarca ofreció sus propios toques al día. Antes del funeral, el Palacio de Buckingham publicó una foto de la reina y Felipe, sonriendo y relajándose sobre mantas en la hierba en las Tierras Altas de Escocia en 2003. El palacio dijo que la foto informal y sin desnudez era una de las favoritas de la reina.

Para componer una corona sobre el ataúd, había flores elegidas por la reina, incluidos lirios blancos, pequeñas rosas blancas, fresia blanca, flor de cera blanca, guisantes de olor blancos y jazmín. Se adjuntó una nota del monarca, pero no se reveló su contenido.

El funeral reflejó los lazos militares de Philip, como comandante ceremonial de muchas unidades y como veterano de la Royal Navy que sirvió con distinción durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 700 militares participaron en los eventos conmemorativos, incluidas bandas del ejército, cornetas de la Marina Real y una guardia de honor de todas las fuerzas armadas.

El teniente general Roland Walker, teniente coronel de regimiento de la Guardia de Granaderos, dijo que su unidad se sentía honrada de participar debido a su estrecha relación con el príncipe. Philip sirvió como coronel de regimiento de la guardia, su líder honorario, durante 42 años.

"Esto es un privilegio", le dijo a la BBC. "Porque tengo entendido que él planeó esto, así que estamos aquí porque él quería que estuviéramos aquí, y eso, creo, hasta los guardias jóvenes, es un hecho conocido".

William y Harry formaban parte del contingente real de nueve miembros, aunque su primo, Peter Phillips, caminaba entre ellos. No hubo una tensión obvia entre los hermanos, cuya relación se ha visto tensa desde la decisión de Harry de dejar los deberes reales y mudarse a California. Después del servicio, regresaron al castillo juntos, pareciendo charlar amablemente.

Su aparición en el servicio despertó recuerdos del funeral de la princesa Diana en 1997, cuando William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaron detrás del ataúd de su madre acompañados por Philip.

Cuando bajaron el ataúd de Philip al Royal Vault, los cornetas de los Royal Marine hicieron sonar las "estaciones de acción", una alarma que alerta a los marineros para que se preparen para la batalla, incluida en el servicio a petición de Philip. Descansará allí, al menos hasta la muerte de la reina, junto con los restos de otros 24 miembros de la realeza, incluido el rey Jorge III, cuyo reinado incluyó los años de la Revolución Americana. Se espera que la reina y Felipe sean enterrados juntos en el Royal Burial Ground en Frogmore Estate cerca del Castillo de Windsor.

Durante décadas, Philip fue un elemento fijo de la vida británica, conocido por su fundación del programa de premios del Duque de Edimburgo, que alentó a los jóvenes a desafiarse a sí mismos y por una manera franca que a veces incluía comentarios francamente ofensivos. Vivía a la sombra de su esposa, pero su muerte ha provocado una reflexión sobre su papel y una nueva apreciación de muchos en Gran Bretaña.

"Para ser totalmente honesto, no me di cuenta de la extensión (de) lo que había sido su vida, de lo que había hecho por todos nosotros", dijo Viv Davies, quien vino a presentar sus respetos en Windsor. “Fue un esposo maravilloso, ¿no es así, para la reina y los niños? Simplemente extraordinario, y no creo que volvamos a ver algo parecido ".

Con información de DANICA KIRKA y JILL LAWLESS / Agencia AP / Fotografía Jonathan Brady / Pool vía AP