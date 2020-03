La reacción de Eugenio Derbez al creer que Victoria Ruffo le hablaba

El actor, comediante, productor de televisión y cine, Eugenio Derbez, viajó desde Estados Unidos exclusivamente para brindarle una entrevista a su hijo José Eduardo Derbez, hijo que procreó con la actriz Victoria Ruffo.

Durante la entrevista ofrecida a José Eduardo Derbez para su canal de Youtube, el productor de No se Aceptan devoluciones fue cuestionado sobre lo que vivió en el pasado con Victoria Ruffo. Entre una de las preguntas cómo conoció a la actriz, momento que contó cómo comenzó su relación e inclusó José Eduardo le hizo una broma de que su madre estaba vía videollamda por lo que la reacción de Eugenio llamó mucho la atención de los usuarios.

Lee también: Paola Rojas hace fuertes declaraciones contra Zague y fans se estremecen

Eugenio Derbez comenzó a decir que la primera vez que tuvo un acercamiento con la actriz fue cuando él estaba en la serie de comedia ¡Anabel!: "Estaba en ¡Anabel! y mi mamá estaba trabajando en Simplemente María con tu mamá (Ruffo). Entonces, un día mi mamá me dice: 'Oye, Victoria Ruffo está preguntando por tí'. Y yo... yo no era nadie, yo era parte del elenco de ¡Anabel! nada más, cero famoso", señaló.

Tras los rumores de que Victoria Ruffo lo estaba buscando, Eugenio Derbez se armó de valor y fue él quien se trasladó al set de grabación donde se encontraba su madre Silvia Derbez y que sabía que ahí se encontraba Victoria Ruffo.

"No lo creía. Ella (Ruffo) era famosa, guapa... cómo se va a fijar en mi. No estaba enamorado de tu mamá pero se me hacía guapa. Y ahí voy de morboso", señaló Derbez.

Luego de conversar con Victoria Ruffo, Eugenio Derbez consiguió su primer cita en un restaurante de Palmas. El comediante recordó que la comida era muy cara, y que fue en ese momento en que se dio cuenta que Victoria no estaba a su alcance o presupuesto por lo que decidió alejarse de ella. Desúés de un año y ya que él estaba más acomodado económicamente decidió buscarla y así comenzó su historia de amor.

Durante la entrevista, algo que llamó mucho la atención de los usuarios fue la reacción de Eugenio Derbez cuando su hijo José Eduardo le hizo una broma, le preguntó que qué le diría a su madre si la tuviera en videollamada, por lo que Eugenio no creyó y en ese momento Eduardo pidió el teléfono para comprobarle que si estaba en línea, sin embargo, se trató de una broma.