La razón por la que Verónica Castro y Mitzy terminaron de pleito

En la década de los ochentas y noventas, Verónica Castro brillaba en la televisión mexicana como conductora de programas nocturnos como “La movida” y también por sus extravagantes outfits que presumía en cada una de las emisiones, los cuales eran obra de la creatividad del diseñador mexicano Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy.

Esta relación hizo que la amistad entre ambos se fortaleciera y la protagonista de “Los ricos también lloran” lo tuviera como indispensable para vestirla en cada una de sus presentaciones, eventos y hasta fiestas privadas, convirtiéndose en un incondicional, por lo que nadie pensaría que terminarían de pleito.

Tras una larga amistad, Verónica Castro y Mirzy vieron rota su relación de casi medio siglo por una cuestión de la que recientemente el diseñador de modas habló en una entrevista, revelando la razón que hizo que dejasen de hablarse.

¿Fue por las indiscreciones?

Aunque siempre se ha rumorado que las indiscreciones de Mitzy hacía la vida privada de Verónica Castro fueron la causa de su distanciamiento, la realidad es que pudo haber sido otra cosa lo que detonara el pleito entre la actriz y el diseñador.

Conocido en la farándula por su amistad con muchas famosas, de quienes ha sido confidente, Mitzy siempre era una fuente confiable para opinar sobre algunos de los secretos mejor guardados de las celebridades, y con Verónica Castro, al parecer, no fue la excepción.

No obstante, esa no fue la razón por la que la ojiverde terminó su relación de años con el diseñador mexicano pues él reveló recientemente por qué se dejó de hablar con Verónica Castro y dieron por terminada su relación de 50 años en pleito.

"Mi relación con Verónica Castro se cortó, según ella para siempre", comentó Mitzy durante una entrevista con medios de comunicación. “Respeto su decisión, aunque yo sé que no es de ella, es de su representante que no nos quiso ver ni en pintura, nos alejó (a él y Alfredo Palacios, que era padrino de bautizo de Cristian) dijo: 'lárguense de aquí, no los quiero'”.

De acuerdo con el diseñador, todo se debió a un malentendido por unos vestidos que la cantante le dio a vender y por los cuales lo acusó de hurto, algo que él negó haber hecho tajantemente ante las cámaras.

“Hubo un problema de unos vestidos que me dio a vender, y esos vestidos yo los tengo, no le he robado nada. No soy ratero, pero no es Verónica, es quien está detrás de Vero, sé quién es", dijo Mitzy.

