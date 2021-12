La razón por la que Toni Costa no pasó Navidad con Adamari López y su hija

Pese a que se separaron hace ya algunos meses, Adamari López y Toni Costa habían demostrado tener tal madurez que se les había visto juntos yéndose de vacaciones o compartiendo algunas fechas especiales junto con su hija Alaïa, por lo que llamó la atención de muchos que para la pasada cena de Navidad, el bailarín no estuviera presente.

La conductora del matutino de Telemundo “Hoy día” compartió con sus fans en Instagram algunos de los detalles de la recepción que organizó el pasado fin de semana, sin embargo, entre los invitados brilló por su ausencia Toni Costa, quien no pasó Navidad con su hija pese a que anteriormente si había compartido fechas importantes con ella.

Para los fans de Adamari López, lo anterior no pasó desapercibido y empezaron las especulaciones sobre si llevaban una mala relación, sin embargo, en sus redes sociales Toni Costa reveló la razón por la que no pasó Navidad al lado de la presentadora de televisión y su hija, acabando con cualquier tipo de rumor.

Luego de sostener 10 años de relación, este 2021 Adamari López anunció su separación de Toni Costa y no hubo vuelta atrás, no obstante, la ex pareja ha sorprendido a propios y extraños pues llevan una gran relación y tienen mucha comunicación, todo en beneficio de la hija de ambos, quién también ha aprendido a adaptarse a esta nueva situación.

Es por ello que el pasado viernes se esperaba que el bailarín español estuviera presente en la cena de Navidad junto con la actriz puertorriqueña y Alaïa, sin embargo, esto no fue así y hubo una razón muy poderosa por la que él tuvo que ausentarse de este momento muy especial.

Desde su cuenta de Instagram, Toni Costa explicó que le dolió mucho no estar con su hija en Navidad pero que tuvo que hacerlo por instrucción médica, pues recientemente dio positivo a Covid-19, por lo que se encuentra aislado para evitar riesgos de contagio con sus seres queridos.

“¡FELIZ NAVIDAD, FAMILIA! Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente, el Covid se interpuso estas Navidades y esta mañana (24 de diciembre) di positivo, por lo que no podré estar a su lado… Papi te ama con todo su ser y estoy realmente afectado por no estar a tu lado estos días”, escribió el ex esposo de Adamari López.

Toni Costa señaló que pese a no estar físicamente, si estaría cerca de su hija en estas fechas, además que espera recuperarse muy pronto y agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores, a quienes les deseo unas felices fiestas.

“Pronto estoy de vuelta mejor y más fuerte, gracias por cada una de sus palabras, comentarios, mensajes, llamadas, y sobre todo, gracias por el cariño, son los mejores y merecen mis respetos. ¡Los quiero mucho!”, remató en su mensaje posteado en redes.

