La razón por la que Rafael Amaya cayó en las adicciones

El actor Rafael Amaya, quien por siete temporadas protagonizó "El Señor de los Cielos" (desde el 2013), en su personaje de Aurelio Casillas, desapareció de la vida pública este 2020, ¿la razón? haber caído en las adicciones al alcohol y las drogas, lo que lo hundió literalmente y le imposibilitó llevar una vida normal sin tener que esconder la cara.

Y pese al oscuro capítulo en su vida, Rafael Amaya se ha ganado el cariño del público, tras verlo actuar por tanto tiempo, interpretando a su temible personaje de la novela de Telemundo. En entrevista con la revista People en Español, el actor contó lo trágico que resultó este hecho en su vida.

Lee también: 5 cosas que no sabías de Rafael Amaya, el Señor de los Cielos

"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber", reveló Rafael Amaya a la publicación, tras su reaparición.

No sin antes confirmar por él mismo que tenía meses encerrado en dicho centro de rehabilitación, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México, propiedad de ex boxeador Julio César Chávez y del cual, el primo del actor Carlos Appel es el director.

Incluso, el actor se mostró devastado, sin ganas de nada, al grado de revelar que no quería tener ningún compromiso de ningún tipo con nadie, es decir, ni con una pareja, ni con un trabajo, ni con nada.

"Las drogas son la muerte", declaró Amaya, mientras agregó que lamentablemente "se dejó llevar por el alcohol, las banalidades".

Te puede interesar: ¿Cuánto gana Rafael Amaya en El Señor de los Cielos?

Así mismo, el actor reconoció que tenía una venda en los ojos, literalmente que no le dejaban ver su realidad ni el amor de Dios hacia él, pues no sentía nada pal verse envuelto por las adicciones:

"Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción. Soy un ser humano, no soy un robot", expuso el actor, razón principal que lo llevó a darse cuenta del daño que se estaba haciendo a sí mismo y a sus seres queridos, lo que lo llevó a buscar ayuda hace aproximadamente ocho meses.

También reveló que gracias a la intervención de su amigo y compadre, el cantante del género regional mexicano Roberto Tapia, -a quien en un primer momento, no quiso ver y le mando decir que ya no era su compadre [por haberlo internado en un centro de rehabilitación], así como el propio Julio César Chávez, su primo Carlos Appel, y su manager Karem Guedimin, hoy todo es diferente.

Incluso, el ex boxeador sinaloense, recordó el estado en el que Rafael Amaya llegó al centro: "Rafa llegó como todos llegamos a rehabilitación, diciendo que sólo iba a estar unos días, que él le ponía [consumía] poquito".

Incluso reveló que aunque no quiso decírselo al actor, "sí llegó un poco psicótico, todavía creyéndose 'El Señor de los Cielos'...". Sin embargo, al perecer, hoy todo se torna diferente en la vida del actor: "Pero pasaron los días y ahora meses y la evolución de Rafa ha sido increíble".

"Es un hombre noble. Como todo ser humano, tenemos errores en la vida. Lo difícil no es caer, lo difícil es levantarse y eso hay que valorarlo".

Por su parte, el histrión reconoce el valor de quienes quisieron ayudarlo en todo momento y aunque lamenta la situación por la que pasó, está consciente de que Dios siempre estuvo en su vida pero él no lo veía.

"Estoy profundamente agradecido con todas las personas y con Dios, que es el que tiene las riendas de mi vida y [las] ha tenido —solo que no me daba cuenta porque estaba anestesiado y no sentía nada", aseguró y continuó: "Con todas las bendiciones que se han presentado otra vez siento que renací. Tengo fe, tengo amor, esperanza, planes".