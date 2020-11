La razón por la que Fernando Colunga decidió no ventilar su vida privada

A lo largo de los años, Fernando Colunga, ha sido uno de los actores que ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, sin embargo, mucho se ha rumorado que tiene un romance secreto con la actriz, Blanca Soto. Como muy pocas veces, el protgonista ha hablado en recientes entrevistas de su vida personal en donde aseguró que si tiene pareja.

El pasado mes de enero, Colunga tuvo una charla con la periodista Rashel Díaz para el programa de Telemundo, Un Nuevo Día, en donde el actor reveló porque decidió regresar a la pantalla chica después de estar varios años ausente, además de dar algunos detalles más privados de su vida.

Lee también: Elenco de Soy tu Dueña con filtro de bebés, ¡qué ternura!

El actor contó la razón por la que no tiene redes sociales " No tengo tiempo para atender a la gente como se merece, esa es la verdad, los días para mi se me van rápido, esa es la verdad", dijo, aunque en galán de Televisa señaló que tiene una página web donde es el anfitrión.

Otras de las cosas que el actor confesó cómo le hace para vivir una vida normal sin que lo filmen: " Mira yo creo que esa fue una cosa de coherencia, ya lo he dicho antes, yo creo que yo no dije hoy les abro las puertas y mañana se las cierro, hoy si hago un escándalo, mañana ya no lo quiero, no yo desde el principio tome esa decisión porque me di cuenta que no iba a ser ni más ni menos actor, si involucraba mi vida privada al contrario sentía yo que iba a perder una partee importante y mágica de mi", dijo.

El galán confesó que cuando " la coherencia existe y tu la sigues y se vuelve una sinergia y te encuentras a periodistas, yo me los he encontrado en un avión, donde pues ta vas sentando y ellos van sentado atrás de ti, y la verdad siempre se han portado con ese respeto porque yo creo que han visto algo que he pedido de la misma forma con respeto. Digo llendo en un avión, yo yo en el asiento de adelante es para que sacaran video y fotos", señaló.

El actor también confesó que cuando se haa topado con periodistas se haan acercado muy amablemente a decirle que les da gusto verlo feliz y que se ve muy bien con su pareja, la que se rumora que sea Blanca Soto.

"Al contrario me han dicho me da gusto verte contento, que bueno que les vaya bien, o que bonita pareja hacen, que padre que no los estén molestando y yo no voy hacer él que lo voy a ser", dijo el actor. Colunga no descartó la posibilidad de algún día convertise en padre.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ