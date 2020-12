La prenda de Irina Baeva con la que enloqueció a Gabriel Soto

Irina Baeva, quien es una de las actrices más famosas de Televisa -título ganado por su forma de conquistar a su actual pareja, el actor Gabriel Soto-, acostumbra a mostrar su día a día a través de sus redes sociales, cosa que tanto sus seguidores como Gabriel agradecen; pues pese a que en el pasado, la actriz fue muy criticada por quitarle a su padre a las hijas de Geraldine Bazán, hoy, tiene un buen número de seguidores que asciende a un poco más de 3 mm.

Su cuenta oficial de Instagram ha sido testigo de la belleza y ¡el cuerpazo de infarto!, caracerísticas físicas de las que Irina Baeva es poseedora, y en ese sentido, miles de sus seguidores reaccionan a todas sus publicaciones.

Para recibir el actual mes de diciembre, la protagonista de "Vino el Amor" (2016) compartió una postal en la que luce su delineada figura con un diminuto bikini color verde agua, en alguna playa del mundo que hizo reaccionar a su novio Gabriel Soto.

"Los deseos son el primer paso para que suceda la magia. 11.11 — make yours! #beach #bikinilife #magic", se lee junto a la instantánea que compartió Irina.

Y luego de algunos obligados comentarios y reacciones de los seguidores de la actriz, así como de algunas compañeras del medio, fue Gabriel quien reaccionó:

"You are my whish" (Tú eres mi deseo), le hizo saber el protagonista de "Soltero con hijas" (2020), a la también modelo de origen rusa, quien sin duda alguna, ha conquistado el corazón del histrión.