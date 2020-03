La polémica respuesta de Victoria Ruffo a Eugenio Derbez (video)

Hace unos días Eugenio Derbez manifestó que estaría dispuesto a limar perezas e incluso a pedirle perdón a su ex esposa Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez, por lo que la actriz le mandó un fuerte mensaje al comediante, lo que generó mucha polémica.

Victoria Ruffo fue cuestionada por diferentes medios de comunciación, quienes no dudaron el preguntarle que opinaba sobre las declaraciones de Eugenio Derbez, quien aseguró que podría pedirle disculpas por los errores del pasado.

“¿Por qué se quieren meter en camisa de once varas? De verdad eso ya es historia… Ya que me supere por favor”, señaló la actriz. Como era de esperarse la respuesta de Ruffo causó mucha polémica.

La actriz aprovechó para bromear con los reporteros que la cuestionaban sobre si aceptaría o no las disculpas del productor de cine. “Entonces ya no entendí cómo está el asunto, ¿sí me va a pedir perdón o no? Pues que pida perdón”, comentó Victoria Ruffo"¿Sí se lo aceptaría?", la cuestionaron los reporteros. "¡No!", contestó entre risas.

Victoria Ruffo aprovechó las cámaras para decir una vez más que su hijo José Eduardo Derbez conoce las dos versiones de las cosas, la de su padre Eugenio y la de ella, y pues, su hijo sabrá qué agarra y qué no agarra.

“Bueno, si eso quiere creer él, allá cada quien. José Eduardo sabe la versión de su mamá y la versión de su papá, ya sabrá él qué agarra y qué no agarra”, reveló.