La polémica canción de Thalía que fue censurada por ser considerada satánica

Entraba la década de los 90's y la cantante Thalía, quien se ha caracterizado por su particular estilo y su vestimenta de margaritas amarillas (en un inicio), recién se estrenaba como solista luego de formar parte de las filas de la banda de rock-pop Timbiriche; pero su protagonismo no habría alcanzado el éxito esperado luego de lanzar el tema "Un Pacto Entre los Dos", que en su momento fue censurado porque se consideraba como "satánico".

Y es que la letra alcanzaba un nivel de poca aceptación entre el público seguidor de la cantante y de los críticos que siempre están al pendiente de lo que pasa en la vida de los artistas para destacarlo y hacer leña del árbol caído, que se sabe, que por poco y Thalía era vetada del medio artístico debido a la polémica letra.

Pues en los 90's, la sociedad todavía no estaba lista para escuchar este tipo de letras que si se le pone atención, se podría caer en cuenta que es raro escuchar a Thalía cantarla debido al satanismo y mensajes sadomasoquistas que abarcan la canción de 'pe' a 'pa'; es decir, de principio a fin.

Pues una parte de la polémica canción enuncia: "Róbalo, amárralo, pégale, goza su dolor... Muérdelo, lastímalo, castígalo, comparte su pasión.... Agárralo, desgárralo, azótalo, sufre el corazón.... Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor... es un pacto entre los dos...".

Lo contradictorio, es que la hoy esposa del empresario Tommy Mottola, irradiaba la imagen de una chica dulce que lejos de cantar ese tipo de temas, enamoraba con su sensual voz y otras canciones a millones de simpatizantes que poco a poco la fueron haciendo su ídolo más grande, pero esa 'piedrita en el arroz' nunca se pudo quitar.

No obstante, ante los señalamientos, la también actriz de telenovelas levantó la voz y habló sobre la polémica canción en una entrevista de hace tiempo que se puede ver por Facebook, asegurando que el tema había sido vetado, pues se trataba de un tema tabú para el público de los 90's, y destacó la importancia sobre que si un hombre la hubiera cantado, las reacciones no habrían sido las mismas.

Pero fue su madre Yolanda Miranda, quien la ayudó a salir adelante luego del descalabro que Thalía tuvo en su carrera debido al lanzamiento de "Un Pacto Entre los Dos". Pues aunque el tema alcanzó gran éxito, por otro lado, las críticas fueron muy duras y llevaron a pensar a la cantante que su carrera había llegado a su fin.

No obstante, a más de tres décadas de carrera artística, Thalía ha pasado de ser criticada a convertirse en una de las grandes estrellas que han sabido brillar en el medio artístico y no sólo eso, sino que además se ha mantenido en el gusto del público.

"Era ella la única trabajando como mujer contra la corriente del machismo, contra los promotores y productores. Para mí, recordar esos tiempos es muy duro. Sigo sin tener los ovarios para sentarme a escuchar completos los dos primeros álbumes. No puedo, es muy fuerte, no lo sé, es muy triste", afirmó la estrella.

Su innovación en la música y duetos con artistas que están de moda, la han hecho mantenerse en el lugar que ha alcanzado gracias a que se ha posicionado como una de las favoritas entre millones de sus fans.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!