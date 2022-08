La petición que Shakira hizo tras salir a la luz fotos de Piqué y su novia, Clara Chía

Tras salir a la luz las primeras imágenes del futbolista Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía, la cantante colombiana Shakira hizo una especial petición a un reconocido periodista y paparazzi español luego de ser invitada a un programa de televisión.

Y es que, es de esperarse que después de revelarse la infidelidad de Gerard Piqué hace un par de meses y de todo lo que se ha desencadenado a partir de esta ruptura, Shakira se muestre deprimida y se refugie en sus dos hijos, Milan de 9 y Sasha de 7 años.

Pues Piqué ya no esconde su relación con Clara y ya fue captado besándola en público en un evento masivo. Pero las imágenes ya le han dado la vuelta al mundo y mientras éste se exhibe junto a su novia entre familiares y amigos, Shakira busca a toda costa su privacidad y superar la difícil situación por la que atraviesa con sus dos hijos.

Los estragos de una repentina relación

Es evidente que las primeras imágenes de los arrumacos entre Piqué y Clara Chía ya han llegado la vista de Shakira, por lo que la colombiana hizo una petición especial en medio de su dolor y luego de ser sorprendida por algunos paparazis que ya hasta han revelado el estado físico en el que se encuentra la intérprete de "Te Felicito" (2022), situación que ha sorprendido a más de uno luego de lucir siempre bella.

Por su parte, el reportero y paparazzi español Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la carrera y la vida privada de Shakira desde hace 12 años, decidió compartir las primeras declaraciones de la cantante tras las fotos del padre de sus hijos con su novia.

La petición de Shakira

La cantante con más de dos décadas triunfando en la escena musical internacional, prefirió evitar emitir opinión alguna sobre dichas imágenes; no obstante, enfocándose en ella y en su integridad física y moral, le pidió un favor a Jordi Martin cuando se dio cuenta de que le iba a tomar fotos tras ser invitada al show televisivo "El Gordo y la Flaca" de Univisión con Lili Estefan y Raúl de Molina.

"Me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme".

Incluso, el comunicador reveló que vio a Shakira muy deprimida y destrozada, pero celebró que aún así aceptó que le tomara algunas fotografías para su reportaje, pese a la dolorosa y triste situación por la que pasa: y así lo expresó:

"Quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño".

Clara Chía, la tercera en discordia

Clara Chía Martín es una chica de 23 años, estudiante de Relaciones Públicas; y de acuerdo con medios españoles, ella trabajaba para el defensa del Barcelona en una de las oficinas de "Kosmos", empresa en la que Gerard Piqué es uno de los dueños.

Se sabe que Clara trabajaba en la misma, en la organización de eventos y ahí fue donde se conocieron. De hecho el diario británico "The Sun", dio a conocer que las personas cercanas a la actual pareja, sabían de la relación entre ambos.

Y luego de suposiciones y del circo mediático que ha generado la infidelidad de Piqué, fue el fin de semana pasado que la pareja fue captada en plan romántico entre un grupo de gente, lo que indica que ninguno de los dos teme a ser vistos en público.

No obstante, Piqué estaría rompiendo un acuerdo que habrían establecido él y Shakira, mismo que señala que no se dejarían ver en público con sus nuevas parejas dentro de por lo menos un año de haber iniciado su relación sentimental. Pacto que el futbolista habría roto y que deja a la deriva no sólo a Shakira, sino también a sus pequeños.

