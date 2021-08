"La pareja perfecta": José Ron exhibe como nunca a Livia Brito: "Vean el outfit"

A diferencia de muchas otras parejas del medio del entretenimiento que culminan su relación y comienzan a tirarse hate, el caso de José Ron y Livia Brito, quienes vivieron un romance cuando ambos protagonizaron la novela, Muchachita Italiana viene a casarse, es distinto y los famosos no han hecho otra cosa que demostrar que se la llevan de maravilla, por ello, el actor mexicano no dudó en exhibir como nunca a La Desalmada.

Fue durante las grabaciones de la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa que José Ron se olvidó un poco del drama que se vive en la novela y no dudó en exhibir a Livia Brito con su mejor outfit mientras ambos sacan sus mejores pasos de baile a ritmo de la canción Low de Flo Rida. Con un vestido rosado mientras delinea perfectamente su cintura con un reboso y mientras luce unas sandalias tipo tenis y unos calcetines blancos, fue como el galán de telenovelas presumió la belleza de su amiga.

Mientras que él luce muy elegante con un traje sastre oscuro y una camisa de botones de color azul cielo. "Vean el outfit de Livia", escribió el famoso de 40 años, originario de Guadalajara para acompañar el video que compartió en TikTok y que rápidamente viralizó.

A poco más de 48 horas el TikTok de Livia Brito y José Ron lleva más de dos millones de reproducciones y casi acumula los 500 comentarios en donde los usuarios se preguntan por qué los famosos no retoman su romance, pues hacen excelente pareja . "Hacen bonita pareja en la vida real", " Ojalá regresaran, es que se ven muy lindos", "Recuerdo como se veían en la telenovela Muchachita viene a casarse, se veían muy bien como pareja", son algunos de las opiniones en la publicación.

Cabe señalar que, poco antes de que iniciaran las grabaciones de La Desalmada, se especuló cómo sería la relación de ambos famosos tras haber finalizado su romance, por lo que ambos dejaron claro que su relación había acabado en buenos términos, declaraciones que han sido comprobadas a través de los diversos videos que los artistas han compartido en las redes sociales, donde dejan claro que se llevan de maravilla.

Pues, incluso el mes pasado la prensa cuestionó a José Ron de qué opinaba del escándalo en el que estaba envuelto Livia Brito tras agredir al fotógrafo, Ernesto Zepda en el 2020, a lo que el actor dijo: “Yo no sé, no estoy enterado de la situación, créeme que, o sea, por más que me preguntes no estoy enterado. Simplemente apoyo a mi amiga (Livia Brito), somos compañeros, la quiero bastante y nada, la vida continúa...”

Ron justificó el actuar de la cubana, diciendo que somos seres humanos y cometemos errores, y tenemos momentos buenos y malos en la vida. “Yo soy también soy un ser humano y he cometido muchos errores en la vida, entonces, yo hablar de la vida de alguien más no me corresponde. Creo que todos tenemos momentos buenos y malos y hay que aprender nada más de lo que nos pasa, la vida continúa y listo”, señaló.

