La modelo Nicole Poturalski extraña a Brad Pitt; así lo demostró

Nicole Poturalski, la modelo alemana por la que Brad Pitt terminó enamorándose de nuevo y hace mes y medio se confirmó que tienen una relación, conquistó Instagram al mostrarse en una nostálgica fotografía y lejos de su galán, actor de cine.

Tras haber acaparado titulares de diversos medios internacionales, la modelo, quien posteriormente se descubrió que está oficialmente casada con un empresario alemán de nombre Roland Mary y además es madre de un pequeño de cuatro años llamado Emil, esta mañana cautivó al mundo con una significativa postal.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la modelo de revistas como Elle, modeló un bañador de dos piezas color negro y una camisa en tono rosa claro a medio poner. La instantánea que le ha dado la vuelta al mundo, seguramente ha cautivado al actor estadounidense, misma que la guapa modelo describe: "Como una bebé".

La experta en pasarelas y portadas de revistas de 27 años, originaria de Bergkamen, Alemania (oeste), lució un look muy natural como está acostumbrada a hacerlo, pues no necesita gota de maquillaje para verse espectacular; su mirada lo dice todo!

"Acogedoras mañanas lluviosas. Cuánto extraño viajar especialmente en esos tiempos...", escribió la modelo alemana.

Por supuesto, los internautas y sus más de 235 k de seguidores pudieron pensar que el nostálgico mensaje pudo haber sido dirigido a Pitt, sin embargo la modelo no dejó nada claro. Pues aunque no tiene mucho que se vieron en la provincia de Château Miraval, Francia, donde se encuentra la casa que Brad compró junto con su ex esposa Angelina Jolie, es claro que Nicole extraña a Brad.

Además no es la primera vez que la modelo envía mensajes de ese tipo en su cuenta oficial de Instagram. Así mismo, la rival de amores de Jolie, escribió en otra postal: "La gente feliz no odia".

