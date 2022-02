La mexicana Sofía Reyes lanza "Mal de amores", el segundo álbum de su carrera

La estrella mexicana del pop latino Sofía Reyes, que se dio a conocer con el sencillo "1,2,3" junto a Jason Derulo, lanzó el pasado viernes su segundo álbum de estudio "Mal de Amores", después de una espera de cinco años y tras haber vivido en carne propia el desamor.

Este nuevo álbum es un viaje musical que describe los últimos cinco años de la vida de la cantante, en los que experimentó cuatro relaciones amorosas y algunas rupturas del corazón, revelaron sus representantes.

La cantante además lanzó al tiempo el video musical del tema "Marte", caracterizado por la ciencia ficción, junto con la estrella del pop urbano argentina María Becerra. Sofía Reyes, de 26 años, también unió fuerzas con el cantante puertorriqueño Pedro Capó en "Casualidad".

"Mal de amores" incluye los últimos éxitos de Sofía Reyes y nueve canciones nuevas que exploran múltiples géneros. Este segundo álbum de la mexicana, lanzado a través de Warner Latina y Bakab Productos, llega después de "Louder!" por el que recibió una nominación al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista.

Charlie Guerrero es el productor ejecutivo del álbum, que incluye 17 canciones que Sofía Reyes coescribió, incluidos los éxitos "1, 2, 3" con Jason Derulo y De La Ghetto. Este éxito acumula ya cerca de 500 millones de reproducciones en Spotify y unas 700 millones en YouTube.

El nuevo disco también incluye el tema "R.I.P." con Anitta y Rita Ora con cerca de 200 millones de reproducciones en Spotify y otro tanto similar en YouTube. En "Marte", producida por Thom Bridges, la mexicana expone junto con la argentina María Becerra un pop con elementos de reguetón.

Bridges ayudó a Sofía a dar forma al sonido de su álbum produciendo las nueve canciones inéditas y además estuvo a cargo de "Idiota" y "Casualidad". "Marte celebra la valentía que implica ser vulnerable y poner límites a lo que te hace daño. Soltar", indicó Reyes sobre esa canción, que habla sobre encontrar fuerza después de una ruptura.

Este nuevo álbum también incluye éxitos recientes de la mexicana como "Mal de amores", junto a Becky G, que se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino.

Así mismo "Mal de amores" también presenta nuevas colaboraciones con grandes artistas regionales mexicanos como Adriel Favela y Danny Felix en "Amigos", The Change en "24/7" y el artista y productor mexicano Leon Leiden en "Limones".

Las nueve canciones nuevas exploran géneros como la bachata en "La Bachata", la cumbia en "Palo Santo" y el reguetón en "A tu manera (Corbata)" junto a Jhay Cortez, entre otras muchas más fusiones de ritmos y sonidos. EFE

Con información de EEUU MÚSICA / Agencia EFE Miami, EE.UU. / Fotografía Instagram Sofía Reyes

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!