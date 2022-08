La merenguera puertorriqueña Olga Tañón lanza nueva versión de "Es mentiroso"

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, una de las máximas exponentes del merengue, lanzó el pasado viernes una nueva versión de su éxito mundial "Es Mentiroso", conservando la melodía del merengue como la base del tema pero con la adición de sonidos modernos y un coro "jocoso".

Originalmente, la canción formó parte de la producción discográfica "Siente El Amor" (1994), convirtiéndose, en uno de los temas más reconocidos de la llamada "Mujer de fuego" a nivel mundial y que, además, se volvió un himno de empoderamiento femenino.

"...'Es mentiroso' es uno de los temas que más satisfacciones me ha brindado. Por eso, al momento de elegir qué tema deseaba versionar, éste era prioridad. Y para los hombres que se quejaban de que no se podían defender, ahora tienen espacio dentro del tema", afirmó Tañón en un comunicado de prensa.

La canción se estrena con su vídeo musical grabado en Santo Domingo, República Dominicana, dirigido por Waldo Van y Billy Denizard, bajo la producción de María de los Ángeles Martínez y Denizard. EFE

Su cuenta de Instagram es testigo de cada detalle de este nuevo lanzamiento, pues la cantante boricua, no ha dejado de compartir y destacar este nuevo tema actualizado.

"Y llegó el momento que esperábamos!! #Mentiroso, la nueva versión 2022 está disponible en todas las plataformas digitales. No esperes más y escúchala ahora y déjame saber que te parece" se lee en las primeras líneas de su post de Instagram el pasado viernes.

Además, la cantante que trae el ritmo latino en las venas, también compartió el link para poder escuchar la canción completa: https://onerpm.link/EsMentirosoVersion2022. Y complementó con los hash tags que hacen alusión a dicho tema.

