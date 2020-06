La mansión de Sebastián Rulli y Angelique Boyer donde han pasado la cuarentena

Ante la cuarentena por la pandemia de coronavirus muchos actores decidieron refugiarse en sus hogares y disfrutar este confinamiento al lado de sus seres queridos y en un lugar donde tener y disfrutar de todas las comodidas. Tal es el caso de la pareja favorita del momento, nos referímos a Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes desde que inició la pandemia se han mantenido muy activos en sus redes sociales.

La pareja decidió pasar la cuarentena en su mansión ubicada en Valle de Bravo. La residencia, que tiene una arquitectura y suelos de madera, tiene una increíble vista al mar. La mansión cuenta con una terraza, mesa de billar, sala que conecta con la cocina, recamáras y una sala de jardín que la pareja utiliza para broncearse.

Pese a que la pareja no presume mucho su "nido de amor", en los constantes videos que comparten en Tik Tok sus millones de fans pueden observar partes de la mansión, ya que los lugares favoritos de Rulli y Boyer son la terraza y la cocina, espacios de donde acostumbran a grabar sus videos para dicha plataforma.

La recámara de la pareja esta decorada con una pared de ladrillos blancos, una cama, un sillón, y una alfombra. En la sala está una grandiosa chimenea que le da un plus a la mansión. Este es el lugar, donde la pareja ha pasado el "encierro" obligatorio. Boyer y Rulli actualmente son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo y una de las más famosas y queridas del momento.

Recienteme el actor argentino contó durante una entrevista cómo vivió el bochornoso momento que vivió su novia en el 2019 durante los premios TVyNovelas al llegar con su vestido al revés al evento.

Las acechadoras miradas del público y de los fotógrafos, quedó sin duda, en el recuerdo no solo de la pareja sino de todos los televidentes. Luego de varios meses de haber pasado por el bochornoso momento, finalmente el galán de telenovelas, Sebastián Rulli se atrevió a hablar de lo que pasó y el motivo por el que no pudo advertirle a su novia que traía el vestido al revés. “Cuando la vi en casa, cuando se cambió, yo nunca había visto el vestido hasta el momento en que se lo puso ya para salir. Ya sabes, al cinco para las 10 ella tenía que estar ya lista y era tres para las 10 y todavía no”, señaló el actor durante una entrevista al programa El Break de las 7, de Univision.

El actor confesó que no hubo forma de advertirle a su novia que llevaba el vestido al revés, ya que nunca había visto la prenda, por lo que no pudo evitar que pasará ese bochornoso momento.

“Entonces de repente aparece y yo la veo muy guapa, evidentemente preciosa, pero como que le digo: ‘mi amor, creo que tienes que taparte un poquito porque el escote está muy marcado, muy abierto. ‘Sí, no sé, está incómodo’, me dice ella. ¿Cómo le voy a decir que está al revés, si yo nunca había visto el vestido? Ni sabía cómo era, nunca había visto una foto, entonces evidentemente jamás imaginé que no tenía una referencia, o no se dio cuenta que estaba al revés. Se lo acomodó un poquito más y sí, le quedaba muy bien”, agregó.