La mágica amistad entre Carolina Díaz y Lizbeth Rodríguez. Tras la polémica que se vive en Badabun y luego de que Lizbeth Rodríguez indicara que se quedó sin trabajo al igual que sus compañeros Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui, Carolina Díaz, Denis y Andrea Zuñiga, quienes denunciaron que habían sufrido maltrato, acoso y explotación laboral, la conductora del programa Exponiendo Infieles inicia una nueva etapa en su vida.

La reacción de Lizbeth Rodríguez respecto a Badabun era muy esperada tanto fans de ella como la de Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui, Carolina Díaz, Denis y Andrea Zuñiga. Recordemos que Lizbeth era una de las favoritas de Badabun e incluso esperaban su postura respecto a la polémica que enfrenta el programa, pues muchos fans consideraban que ella era la más sincera, por ello, diría la realidad de las cosas.

Tras su versión, Lizbeth Rodríguez señaló que ella nunca sufrió acoso ni maltratos, pues la mayor parte del tiempo pasaba trabajando en la calle a diferencia de sus demás ex compañeros que alzaron la voz. Sin embargo, mantenía una relación de amistad con Carolina Díaz, e incluso la presumían en las redes sociales, pues en más de alguna ocasión ambas influencers compartieron fotografías juntas.

Recordemos que Carolina Díaz recientemente manifestó su postura respecto a la problemática que se vive en Badabun, y una de las últimas en alzar su voz, justificando que no lo había hecho por que había sido manipulada pero que estaba muy arrepentida por lo que deseaba empezar de cero.

“Sí, la cagué, la cagué subiendo un video que había un guión. La cagué subiendo un guión en que el CEO fue parte de lo que dijimos. La cagué. Estaba planeado. Muchos dijimos ‘está bien’. Lo que pasó fue que nos preocupamos por los empleados. Pero, a la vez, sabes, creo que es muy tonto el no pensar bien, es callarse. También es callarse y no hacer verdadera justicia…”, señaló Carolina.

Lizbeth también respondió cuando fue cuestionada si seguiría en Badabun por lo que la Chica de Exponiendo Infieles indicó:

"Me duele mucho mucho dar esta respuesta pero tengo muchísimos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida, su situación ecómonica, familiar, se a quién se le indonó la casa,se a quien se le quemó, se quien tiene hijos enfermos, se mucho eso, y pues ya, yo creo que ya no hay Badabun amigos, así que, pues no hay manera de seguir en algo que ya no existe. Yo tengo contratos con otras marcas, tnego series que terminar, entonces yo tengo cumplir con mi parte, osea yo no me permitiría dejar un proyecto inconcluso por qué , porque llegue a ir a ensayos medio año", señaló la youtuber.

Lo que si queda claro, es que Lizbeth Rodríguez y Carolina Díaz tienen de por medio una gran amistad, pues en las fotos compartidas en Instagram dicen más que mil palabras.

"A veces tratas de parecer niña buena, pero tienes barrio que te respalda,

@soycarolinadiaz si alguien se mete contigo se mete conmigo!, te quiero!", es uno de los mensajes que tiene Lizbeth en su Instagram.