La lujosa fiesta de Kimberly Loaiza para Kima tras operarse

El 12 de julio de 2019, llegó a las vidas de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja su hija llamada Kima Sofía quien literalmente vino a cambiarles las vida al convertirse en padres. Y desde esa fecha, han demostrado su amor por la pequeña, quien este año llegó a sus dos primaveras y aunque se tardaron por alguna razón en festejarla, así fue la lujosa fiesta que la pareja de youtubers organizaron para la pequeña Kima, tras operarse recientemente.

Este domingo, Kimberly Loaiza compartió en su canal de YouTube, un vídeo con una hora de duración, en el que detalló paso a paso con ayuda de su esposo Juan de Dios Pantoja y de su equipo, cómo fue la organización de la lujosa fiesta, empezando por los outfits que cada integrante de la familia Pantoja Loaiza luciría.

Los Jukilop, demostraron una vez más su amor por la consentida Kima Sofía y contrataron a los emblemáticos personajes de Disney como son Minnie y Mikey Mouse, los favoritos de la nena.; no sin antes, compartir un momento familiar con los fanáticos de la pareja en el que no escatimaron en embarrarse medio pastel en la cara.

Tanto Juan de Dios como el pequeño Mini JD (Juan de Dios bebé), asistieron vestidos como el príncipe de "La Cenicienta". Por su parte, Kimberly Loaiza vistió un jumpsuit color rosa viejo con detalles de Mickey Mouse en color negro y una gabardina color negro. El atuendo lo complementó con unas botas tipo Doctor Martin.

Pero fue Kima Sofía la que literalmente se lució con un par de atuendos en color rosa pastel, con los que enamoró a todos los invitados. Por supuesto, no pudo evitar mostrar su cabello rizado y las clásicas orejas de Minnie Mouse rosadas.

Entre tanto, fue el pasado 12 de julio que "La Lindura Mayor" no pudo dejar de recordar el día en el que Kima llegó a su vida por ello, le dedicó unas emotivas palabras en a través de una publicación de su cuenta oficial de Instagram:

"Hoy es un día muy especial para mí, hoy cumple 2 añitos mi bebé, mi princesa La Niña que me convirtió en madre, la única persona en mi vida que aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca, tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes, eres una gran bendición en mi vida mi amor, siempre estaré agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino, tienes que saber que pase lo que pase podrás contar conmigo en todo momento, siempre daré lo mejor de mí y prometo no fallarte nunca. S I E M P R E J U N T A S".

Por otro lado, el salón de la fiesta se redujo (paradójicamente) a una gran carpa de circo con el techo y paredes de tela en color blanco y rosa que hicieron del lugar un sitio mágico para que la pequeña Kima pudiera disfrutar de su lujosa celebración de 2 años.

En el salón también figuraron las clásicas letras de color blanco con el nombre de KIMA y otras más que completaban la palabra TWO (Dos en Inglés), entre globos de diferentes tonos de rosa, dorado y blanco. El mobiliario fue de color rosa así como manteles, cubiertos y demás adornos como centros de mesa y en la mesa de los postres.

El pastel fue un bizcocho de tres pisos con terminado de fondant en color blanco y rosa así como flores de crema pastelera y una cara de Minnie Mouse en color dorado. Algunos bocadillos dulces del mismo tono, tampoco pudieron faltar.

El jardín en el que se llevó a cabo la celebración, fue suficiente para colocar algunos inflables para que pudieran brincar los pequeños, invitados a la fiesta. La piñata con la cara de Minnie Mouse tampoco pudo faltar en dicha fiesta, a la que Kima llegó acompañada de sus papás su hermanito de unos meses de nacido y fue recibida entre aplausos de los invitados, polvos de colores rosa y morado y confeti.

Un par de botargas de Minnie y Mickey Mouse le tenían preparado un show especial a la pequeña Kima, quien si divirtió de lo lindo, hasta abrir los regalos. Su padre, el también youtuber Juan de Dios Pantoja la acompañó en todo momento, debido a que Kimberly apenas puede moverse luego de la serie de operaciones estéticas a las que se sometió para modelar su cuerpo.

Al final del clip, se puede ver un apartado de unos minutos dedicados a la cumpleañera, de quien se mostraran imágenes desde que nació, hasta su dos años cumplidos, que hizo llorar a Kimberly Loaiza.

