La leyenda del rock de la guitarra Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años

Edward Lodewijk Van Halen, más conocido por su nombre artístico Eddie Van Halen, fue un músico neerlandés-estadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex. Su virtud al tocar la guitarra y su control e innovación deslumbrantes, los llevaron a convertirse en un dios del rock. Lamentablemente murió este martes 6 de octubre a los 65 años de edad al no poder superar el cáncer.

Una persona cercana a la familia de Van Halen confirmó que el rockero murió el martes debido a un cáncer. La persona no estaba autorizada a revelar públicamente detalles antes de un anuncio oficial.

"Era el mejor padre que podía pedir", escribió Wolfgang, el hijo de Van Halen, en una publicación en las redes sociales . "Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo".

Con sus distintos solos, Eddie Van Halen impulsó a la mejor banda de fiestas de California y ayudó a sacar la música disco de las listas de éxitos a partir de finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de su banda y luego con el éxito de taquilla "1984", que contiene los clásicos "Jump , "Panamá" y "Hot for Teacher".

Van Halen se encuentra entre los 20 artistas más vendidos de todos los tiempos, y la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007. La revista Rolling Stone colocó a Eddie Van Halen en el octavo lugar de su lista de los 100 mejores guitarristas.

Eddie Van Halen fue una especie de contradicción musical. Era un autodidacta que podía tocar casi cualquier instrumento, pero no sabía leer música. Fue un pianista de formación clásica que también creó algunos de los riffs de guitarra más distintivos de la historia del rock. Era un inmigrante holandés considerado uno de los mejores guitarristas estadounidenses de su generación.

Los honores vinieron del mundo de la música, desde Lenny Kravitz hasta Kenny Chesney. “Cambiaste nuestro mundo. Eras el Mozart de la guitarra rock. Viaja seguro, estrella de rock ”, dijo Nikki Sixx de Motley Crue en Twitter. Lenny Kravitz agregó: "El cielo será eléctrico esta noche".

Los miembros de Van Halen: los dos hermanos Van Halen, Eddie y Alex; el vocalista David Lee Roth; y el bajista Michael Anthony, formado en 1974 en Pasadena, California. Eran miembros de bandas rivales de la escuela secundaria y luego asistieron juntos a Pasadena City College. Se combinaron para formar la banda Mammoth, pero luego cambiaron a Van Halen después de descubrir que había otra banda llamada Mammoth.

Su lanzamiento de 1978 "Van Halen" abrió con un "Runnin 'With the Devil" y luego Eddie Van Halen mostró sus asombrosas habilidades en la siguiente canción, "Eruption", un furioso solo de guitarra de 1:42 minutos que se dispara y se eleva como un pájaro trastornado. El álbum también contenía una versión de "You Really Got Me" y "Ain't Talkin '' Bout Love" de los Kinks.

La leyenda del rock de la guitarra Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años. Foto AP

Van Halen editó álbumes en un calendario anual - "Van Halen II" (1979), "Mujeres y niños primero" (1980), "Fair Warning" (1981) y "Diver Down" (1982) - hasta la monumental "1984, ”Que alcanzó el número 2 en las listas de álbumes de Billboard 200 (solo detrás de“ Thriller ”de Michael Jackson). Rolling Stone ocupó el puesto 81 de "1984" en su lista de los 100 mejores álbumes de la década de 1980.

“Eddie devolvió la sonrisa a la guitarra rock, en un momento en que todo se estaba poniendo un poco inquietante. También asustó muchísimo a un millón de guitarristas de todo el mundo, porque era muy bueno. Y original ”, dijo Joe Satriani, un compañero virtuoso, a Billboard en 2015.

Van Halen también tocó la guitarra en uno de los sencillos más importantes de la década de 1980: "Beat It" de Jackson. Su solo duró 20 segundos y solo tardó media hora en grabarse. Lo hizo como un favor al productor Quincy Jones, mientras el resto de sus compañeros de banda de Van Halen estaban fuera de la ciudad.

La leyenda del rock de la guitarra Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años. Foto AP

Van Halen no recibió compensación ni crédito por el trabajo, a pesar de que reorganizó la sección en la que tocaba. “Fueron 20 minutos de mi vida. No quería nada por hacer eso ”, le dijo a Billboard en 2015.“ Literalmente pensé: '¿Quién va a saber si toco en el disco de este niño?' ”. Rolling Stone ocupó el puesto No. 344 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La fusión de Jackson de hard rock y R&B precedió a la reunión de Run-DMC y Aerosmith por cuatro años.

Pero las tensiones entre Roth y la banda estallaron después de su gira mundial de 1984 y Roth se fue. Luego, el grupo reclutó a Sammy Hagar como cantante principal (algunos críticos llamaron la nueva formulación "Van Hagar") y la banda pasó a componer su primer álbum número uno con "5150", le siguieron más álbumes de estudio, incluido "OU812", " Por conocimiento carnal ilegal ”y“ Equilibrio ”. Los sencillos de éxito incluyen "Why Can't This Be Love" y "When It's Love".

Hagar fue derrocado en 1996 y el ex cantante de Extreme Gary Cherone intervino para el álbum "Van Halen III", un tropiezo que no condujo a otro álbum y la rápida partida de Cherone. Roth finalmente regresaría en 2007 y se uniría a los hermanos Van Halen y Wolfgang Van Halen en el bajo para una gira, el álbum "A Different Kind of Truth" y el álbum de 2015 "Tokyo Dome Live in Concert".

La leyenda del rock de la guitarra Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años. Foto AP

La música de Van Halen ha aparecido en películas tan variadas como "Superbad", "Minions" y "Sing", así como en programas de televisión como "Glee" y "It's Always Sunny in Philadelphia". Videojuegos como “Gran Turismo 4” y “Guitar Hero” han utilizado sus riffs. Su canción "Jamie's Cryin" fue muestreada por el rapero Tone Loc en su éxito "Wild Thing".

Durante gran parte de su carrera, Eddie Van Halen escribió y experimentó con sonidos mientras estaba borracho o drogado o ambos. Reveló que se quedaría en su habitación de hotel bebiendo vodka y esnifando cocaína mientras escuchaba en una grabadora. (La autobiografía de Hagar de 2011, "Red: My Uncensored Life in Rock", retrata a Eddie como un vampiro violento y borracho que vive dentro de una casa llena de basura).

"No bebí para la fiesta", dijo Van Halen a Billboard. “El alcohol y la cocaína eran cosas privadas para mí. Los usaría para el trabajo. El golpe lo mantiene despierto y el alcohol disminuye sus inhibiciones. Estoy seguro de que hubo cosas musicales que no habría intentado si no estuviera en ese estado mental ".

Eddie Van Halen nació en Amsterdam y su familia emigró a California en 1962 cuando él tenía 7 años. Su padre era un clarinetista de big band que rara vez encontraba trabajo después de venir a los Estados Unidos, y su madre era una sirvienta que soñaba con que sus hijos fueran pianistas clásicos. Los Van Halens compartían una casa con otras tres familias. Eddie y Alex solo se tenían el uno al otro, una estrecha relación que fluía a través de su música.

La leyenda del rock de la guitarra Eddie Van Halen muere de cáncer a los 65 años. Foto AP

“Llegamos aquí con el equivalente a 50 dólares y un piano”, dijo Eddie Van Halen a The Associated Press en 2015. “Llegamos al otro lado del mundo sin dinero, sin un trabajo fijo, sin un lugar para vivir y ni siquiera podíamos hablar. el idioma."

Dijo que sus primeros recuerdos de la música fueron golpear ollas y sartenes, marchar a las marchas de John Philip Sousa. En un momento, Eddie consiguió una batería, que su hermano mayor codiciaba.

“Nunca quise tocar la guitarra”, confesó en una charla en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian en 2015. Pero su hermano era bueno en la batería, por lo que Eddie cedió a los deseos de su hermano: “Le dije: 'Adelante, toma mi batería. Tocaré tu maldita guitarra '”.

Era un experimentador incansable que soldaba diferentes piezas de diferentes fabricantes de guitarras, incluidos Gibson y Fender. Creó su propio diseño gráfico para sus guitarras agregando cinta adhesiva a los instrumentos y luego pintándolos con aerosol. Dijo que sus influencias fueron Eric Clapton y Jimi Hendrix.

Van Halen, sobrio desde 2008, perdió un tercio de la lengua a causa de un cáncer que finalmente se trasladó a su esófago. En 1999, tuvo un reemplazo de cadera. Estuvo casado dos veces, con la actriz Valerie Bertinelli de 1981 a 2007 y luego con la doble convertida en publicista Janie Liszewski, con quien se casó en 2009.

"Estoy muy agradecido de que Wolfie y yo pudimos abrazarte en tus últimos momentos", escribió Bertinelli en Instagram, mostrando una imagen de su hijo. "Te veré en nuestra próxima vida".

Con información de Mark Kennedy y Mesfin Fekadu (editor musical) / Agencia AP / Fotografía AP

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.