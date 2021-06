La infidelidad siempre es problema del otro: Geraldine Bazán

Para hablar de infidelidad, a Geraldine Bazán nadie le va a contar qué es lo que se siente. Aun cuando su relación y divorcio con Gabriel Soto ya quedó en el pasado, la actriz ha aprendido muchas cosas sobre lo que ocurrió con su ex esposo y la manera en que terminó todo, bajo rumores de infidelidad por parte de él con la actriz rusa Irina Baeva.

Recientemente, la actriz de “Como en el cine“, telenovela de TV Azteca, se sinceró y tuvo una amena charla en el programa de YouTube “Pinky Promise“, conducido por la integrante de JNS Karla Díaz, en una emisión en la que también fue invitada Mariana Torres.

Luego de hablar de varios temas y repasar algunas anécdotas, se le dio oportunidad al público para lanzar algunas preguntas hacia las invitadas, entre ellas, una relacionada con la infidelidad, y fue ahí donde Geraldine Bazán sostuvo que cuando te ponen el cuerno siempre es problema del otro y no tuyo.

“La infidelidad no es como ‘ay, pero por qué a ti si eres hermosa’, y no, la infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es el problema del otro, porque al final pobre del otro o la otra, seas quien seas, al final el problema es de la otra persona“, comentó la actriz durante la charla.

Geraldine Bazán considero además que las personas infieles se engañan a sí mismas, aunque admitió que esta situación no deja de doler pero se supera, e incluso señaló que hay una Ley del Karma y “todo se regresa“, sin hacer algún señalamiento especial hacia su ex Gabriel Soto y su prometida Irina Baeva. Mira la charla a partir de la hora y 15 minutos.

Karla Díaz, por su parte, abundó en que a ella le han sido infiel en cuatro ocasiones y que realmente ha sido muy feo, pues siempre ha tratado de ser la novia buena y es inevitable juzgarse a sí misma y preguntarse qué es lo que hizo mal, por lo que aseguró que ella, antes de pensar en ponerle el cuerno a su pareja, prefiere terminar la relación.

Confirma nueva relación

Para Geraldine Bazán, al parecer la tormentosa separación que vivió con Gabriel Soto ya quedó en el pasado pues ahora afirmó encontrarse en el mejor momento de su vida y muy contenta en todos los planos y por primera vez confesó que ya tiene un nuevo amor.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida yo creo, sé que quizá vendrán muchísimas más pero siento que todo lo que vivimos nos hace ser lo que somos en este momento, y justo ahora estoy en el mejor momento de mi vida, tanto profesionalmente como físicamente, con mis hijas aprendiendo mucho, y personalmente también, estoy muy bien”, afirmó la artista de 38 años.

Cuestionada sobre su nueva relación, a Geraldine Bazán no le quedó de otra más que confesar que ya tiene nueva pareja, y aunque no dio detalles sobre de quién se trata, sí reconoció que tiene un nuevo amor: “sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad”. Los rumores hablan que el nuevo novio de la actriz es el empresario Luis Rodrigo Murillo.