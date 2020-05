La historia se repitió en Silvia Pinal y Pasquel, la tragedia las unió

En todas las familias siempre existen las diferencias y enfrentamientos, siendo en muchas ocasiones el dinero, el engaño y las mentiras, las principales razones por la que los integrantes se alejan o comienzan los pleitos, dimes y diretes. La familia Pinal no ha sido la exepción, ya que Silvia Pinal y su hija mayor Sylvia Pasquel fueron las protagonistas de una dolorosa historia que se repitió en ambas.

Hace un par de años, Silvia Pinal y Silvya Pasquel vivieron uno de los momentos más dolorosos que toda mujer puede tener, la muerte de un hijo. Las actrices vivieron en carne propia esté inmenso dolor. Silvia Pinal sufrió la perdida de su hija Viridiana Alatriste en el año de 1982.

Fue la madrugada de un 25 de octubre pero de este año cuando la actriz de cine y televisión recibió la trágica noticia que se hija había muerto en un accidente automovilístico. "Yo estaba dormida en mi casa, ella se murió muy temprano, se había ido a trabajar y chocó a las 6-7 de la mañana, salió de una fiesta y chocó, ella se mató ", señaló Pinal durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo.

Viridiana Alatriste fue la segunda hija de Silvia Pinal fruto de su amor con el productor Gustavo Alatriste, quien ha dicho que fue el amor de su vida y con quien le hubiera gustado quedarse para siempre, sin embargo, se divorcio del productor tiempo antes de la muerte de Viridiana. Años más tarde de la muerte de la joven de 19 años, Silvia Pinal sostuvo una relación con el actor Fernando Frade con quien no llegó a casarse.

Pero después de varios años se reveló que su hija Sylvia Pasquel también había tenido un amorío con él, siendo esta señalada como la tercera en discordia en la relación de su madre y el actor. Sin embargo, recientemente Pasquel ofreció una entrevista en la que aclaró que ella tuvo primero una relación con Frade y no su madre.

“Había una relación anterior entre Fernando y yo antes de que apareciera en la vida de mi mamá. Fuimos novios un buen rato”, contó la madre de Stephanie Salas a Las Estrellas.

Según contó Sylvia Pasquel, ella y Fernando fueron novios por mucho tiempo pero ella se tuvo que ir a España y cuando regresó se enteró que el actor tenía un amorío con su madre. "Es que yo vivía en España, es que cuando yo regresé de España me enteré de todo", relató.

Tras terminar Silvia Pinal la relación con Fernando Frade, después de 10 años, Sylvia Pasquel retomó el romance con el actor, razón por la que se distanciaron madre e hija por muchos años. Sin embargo, Sylvia Pasquel y Frade se casaron y tuvieron una hija a la que nombraron Viridiana en honor a su hermana, quien había muerto en el accidente.

"Pero fue muchisimo tiempo después, fueron como 10 años después", esto cuando su madre estaba a punto de casarse con Tulio Hernández Gómez.

Desafortunadamente la pequeña Viridiana murió a los dos años. La niña se ahogó tras un descuido de su nana. Esté trágico accidente unió a madre e hija, Silvia Pinal y Sylvia Pasquel después de tantos años sin hablarse. Silvia Pinal no conoció a Viridiana pero no lo lamentó.

En el 2017, Silvia Pinal ofreció una entrevista al perdiodista Gustavo Adolfo donde reveló que para ella fue una sorpresa que su hija y su ex amor se casaran y que tuvieran una hija a la que llamaron Viridiana , la cual no lamenta haber conocido.

“Fue una sorpresa que se casaran. Tuvieron una hija y le pusieron Viridiana. (Silvya Pasquel) era una mujer hecha y derecha, ¿qué tenía yo qué hacer?: ‘Nada’. Yo me fui a España con mi mamá (y) me habló Tulio para informarme que la niña había muerto ahogada. Ni la conocí, ni quise conocerla, no tenía caso”, narró la gran diva de 87 años.