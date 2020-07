La hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel busca mantener vivo al teatro

Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, y quien recientemente acaparó diversos titulares tras compartir una inédita fotografía en su cuenta de Instagram de su hermana, la fallecida actriz Viridiana Alatriste, reveló que desea mantener vivo el teatro aprovechando las nuevas tecnologías. Es por ello que, por cuatro únicas fechas, la hija de la actriz Silvia Pinal retransmitirá una de las obras clásicas que más le ha satisfecho hacer: Nahui Olin, La Virgen Perversa, de Gilda Salinas y que fue dirigida por Francisco de Luna.



"Todos nos hemos tenido que reinventar, ajustar nuestra vida a lo digital. A través de las plataformas compartimos nuestros talentos y trabajos para que el público nos siga teniendo presente en su corazón. "Volver a la normalidad no será nunca a la normalidad que estábamos acostumbrados. Esta forma de trabajar será una opción importante para los que no tienen acceso tan fácil al teatro, los que viven fuera de donde se presentan las obras, es una forma que llegó para quedarse y hay que entrarle, aprender, hacerlo bien, con producción, como la gente se lo merece", afirmó Pasquel en conferencia de prensa.

Pasquel y Nahui son muy parecidas, según comentó. Mujeres guerreras, libres, sin temor al qué dirán, es la conexión que mantienen. "Nos parecemos en lo artista, Nahui es una mujer incomprendida, desconocida por nuestro pueblo. Fue poetista, mujer escandolosa que hizo mucho por las mujeres, estuvo muy adelantada a su época", expresó.

Infidelidad, matrimonio, divorcio y lucha por sus propios ideales son algunos temas que se abordarán en la historia.

"La obra no está para politizar nada, estamos hablando de la vida contada por una mujer muy talentosa, Carmen Mondragón (nombre real de Nahui) llena de virtudes. "No es polémica, ni trata de entrar en ese tema. Su vida es hasta cierto punto promiscua, se crió en España y Francia y cuando regresó a México, para ese tiempo, no tenía inhibiciones, era una mujer libre, moderna", aseguró Pasquel.



Las funciones de Nahui Olin: La Virgen Perversa serán el 25 de julio, 1, 8 y 15 de agosto a las 20:00 horas. Los boletos están disponibles en la plataforma de Eticket, su costo en preventa está en 120, general 150 y el día del evento 180 pesos.

Con información de Froylan Escobar/ Reforma