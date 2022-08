La gira de Pandora y Flans llega a Ecuador para remover 40 años de recuerdos

Los legendarios grupos de pop Pandora y Flans, iniciarán este jueves su gira "Inesperado" en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y con ello, removerán muchos recuerdos de su trayectoria, casi 40 años de su música, en cuyo tiempo, sus fans las han visto nacer y crecer en todos los sentidos, cantándole también al amor y al desamor junto con ellas.

En el espectáculo de unas dos horas de duración, las icónicas agrupaciones de la década de 1980 pondrán a bailar y cantar a sus seguidores en un concierto de música pop que ha pasado "de generación en generación" con escasos cambios, dice Mayte Lascuráin, integrante de Pandora.

El repertorio incluye éxitos como "Las mil y una noches", "Con tu amor", "Bazar", "Como una mariposa", "No controles", "Cómo te va mi amor", "De mil maneras", "Ni tú y yo" y "No me lastimes más", enumera la cantante, que ha grabado 23 discos en sus 37 años de existencia.

Lee también: Juan Ingaramo disfruta las emociones y graba un disco en México

En ese tiempo han recorrido toda Latinoamérica, Centroamérica y parte de Estados Unidos: "No hemos parado de cantar, nuestra vida es cantar", subraya.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Para Mayte, "ha sido toda una experiencia trabajar con Flans en "Inesperado", pues al inicio le resultó "difícil" creer que la idea funcionara. "Me equivoqué, estamos muy contentas. Me ha sorprendido cómo lo ha recibido la gente", cuenta la artista, que será parte del concierto este jueves, tras haberse presentado en El Salvador y Guatemala.

"Al 'show' van muchas personas jóvenes, estamos como recuperando público más nuevo", indica al congratularse por haber constatado que a sus conciertos van "familias completitas, puede haber desde la abuelita hasta el niño. Es algo hermoso".

Ha escuchado a seguidores que le han confesado conocerlas gracias a sus padres, tíos e incluso abuelas. "Eso es muy lindo porque se va pasando de generación en generación".

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Conformada por Mayte e Isabel Lascuraín y por Fernanda Meade, Pandora ha superado los 10 millones de ventas en copias y ha conquistado 32 discos de oro y 15 de platino.

Flans, constituido ahora por Ilse Olivo e Irma Hernández, es considerado el primer grupo pop en Latinoamérica, que alcanzó el éxito en la década de 1980, cuando también formaba parte del grupo la mexicana Ivonne Guevara.

POCOS CAMBIOS

En la compleja carrera musical, atada a gustos y a la constante competencia, Mayte asegura a Efe que el asunto es mantener el estilo y no distraerse, por lo que han permanecido fieles a lo que las lanzó al estrellato hace casi 40 años.

"No importa si la ola va arriba o abajo en ese momento, hay que saber defender" el estilo, anota al apuntar que se mantienen en las baladas con ligeros cambios.

"No alteramos ninguna canción, le puedes poner instrumentos que la hagan más fresca, pero en definitiva seguimos cantando lo mismo", subraya al indicar que el público no va a sus conciertos a escuchar reguetón, sino melodías de los 80.

Y aunque considera "padrísima" la forma de cantar de las Flans, pues "son mucho más 'power'", asevera que Pandora defiende su estilo a "capa y espada".

Por ello cree "mágico" el espectáculo al que llamaron "Inesperado", porque así fue la propuesta para unir las cinco voces en un solo escenario, porque también así está resultando la acogida del público y por "lo padrísimo que sonamos juntas", dice.

¿FLANDORAS?

"Inesperado" es un concierto de mucha diversión, pues se baila, canta y se llora también, ya que "se recuerdan esos amores" del pasado, añade Mayte al destacar la fusión de ambos grupos. Confiesa que, aunque al principio "no estaba muy feliz" con la idea, ahora cree que hubiera sido "una equivocación del universo decir que no" a actuar en conjunto.

"Cuando cantamos juntas, en verdad sientes ese nuevo grupo que se está armando", señala sobre el espectáculo, en el que también cantan por separado.

Bromea con el surgimiento de un "Flandoras", pero enseguida asegura que una vez que termine el tour "cada quien a su grupo y a seguir defendiendo" cada una lo que sabe hacer. EFE

Con información de Susana Madera, ECUADOR MÚSICA / Quito, Ecuador / Fotografía Instagram Flans

La gira de Pandora y Flans llega a Ecuador para remover 40 años de recuerdos. Foto Historia Instagram Flans

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más