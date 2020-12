La gemela de Belinda es… ¿La hermana de Christian Nodal?

Cada día los fans encuentran algo nuevo en torno a la relación de Belinda y Christian Nodal, pues ahora resulta que encontraron un gran parecido entre la cantante pop y la hermana de su novio, Amely Nodal.

En su cuenta oficial de Instagram, aparecieron cientos de comentarios en una foto publicada por Amely Nodal, de diciembre pero del año pasado, en donde aseguran que es idéntica a Belinda, como si fueran gemelas.

“Sí se parece a Belinda aquí”, dice uno de los comentarios; “Yo pensé que era Belinda”, comenta una seguidora”; “Aquí se parece a Belinda, ¿no?, dice otra fans al sorprenderse del parecido entre ambas.

En la fotografía publicada el 31 de diciembre de 2019, la hermana de 18 años de Christian Nodal, y cuñada de Belinda, aparece con el rostro recostado en una almohada, con el cabello cubriéndole una parte de la cara, mostrándonos su mirada con una luz que refleja el color claro de sus ojos.

Aunque se ha especulado mucho sobre la relación de Amely Nodal y Belinda, la cual se dice que no es la de ‘mejores amigas’, la joven hermana de Christian aún no tiene la popularidad que posee Belinda. Incluso en su cuenta de Instagram solo alcanza los 148 mil seguidores, que en comparación a los millones que tiene la cantante pop, no son nada.

Eso sí, la belleza de Amely Nodal es incuestionable, y a pesar de ser joven, ya está dando signos de que podría convertirse en una próxima estrella que pueda destronar a otras artistas ya posicionadas como Danna Paola o la propia Belinda.

Amely es la segunda hija del matrimonio entre Silvia Cristina Nodal y Jaime González, siendo muy unida a Christian, ya que ambos tienen muchos gustos por la música vernácula y regional mexicana, por lo que no se descarta que ella pueda saltar a la fama en el mismo genero que su hermano o por qué no, en el de su cuñada Belinda.

Pese al que el parecido entre Amely y Belinda puede resultar raro para Christian, la realidad es que es exagerado de parte de los fans, pues en el resto de las fotografías de la joven Nodal, nos muestra que tiene otras facciones y físico distinto al de su cuñada.

Amely Nodal heredó la belleza de su madre, y aunque como dijimos anteriormente comparte gustos con Christian, estos dos no son tan parecidos, ya que el cantante es de tez morena, más parecido a su padre Jaime González.

Estaremos al pendiente como seguramente los fans lo estarán de Amely Nodal, a quien ya muchos aseguran que tendrá fama y éxito como su hermano y su cuñada Belinda, solo es cuestión de que la animen y empujen a seguir sus pasos.