La fría respuesta de Belinda a mensaje de amor de Christian Nodal

Desde que se anunció que Belinda y Christian Nodal tenían una relación, los cantantes no han dejado de ser noticia y cada vez que comparten una imagen o hacen un comentario en sus redes sociales rápidamente se vuelven tendencia. Sin embargo, este torrido romance ha generado mucha polémica; primero por la diferencia de edades y segundo por lo fría y "seca" que suspuestamente se ha comportado Belinda en los mensajes de amor que el intérprete de Me deje llevar le ha dedicado.

Tal fue el caso del pasado fin de semana cuando la cantante compartió una fotografía en la que se le ve vistiendo un traje y un sombrero, acompañado de un mensaje que decía: 'Pestañas blancas'. Como era de esperarse, Christian Nodal, no dejó pasar desapercibida esta imagen y le escribió a su novia "Ahhhh, que vaqueraaaa más bella!!!", comentó Nodal, acompañado de un emoji con sombrero y otro de corazón.

Lee también: Ellos son actores de 'Rebelde' que ya fallecieron

Pero la conversación no quedó ahí, pues la intérprete se decidió a contestarle, por primera vez desde que se rumora su relación. "@nodal Tú eres mi vaquero", contestó. Pero para muchos no fue de su total agrado el mensaje de Belinda, pues esperaban algo más romántico.

El sábado, Belinda también había mostrado en su red social una foto de una sesión en la que luce bigote. "Te amo mi bigotona de revista Vogueeee", fue el mensaje que le dejó Nodal a Beli. Tal parece que las críticas hicieron reflexionar a la actriz, ya que hace unas horas, Nodal nuevamente volvió a mostrar el intenso amor que le tiene a la cantante, pues compartió un video en donde aparecen los dos en un yate dandose un apasionado beso junto a un romántico mensaje.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.

Te amo @belindapop ?. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor. “, escribió el cantante por lo que Belinda le respondió con un “Te amo”.

Situación que generó un revuelo en Instagram. “jajaja como lo puedes amar si apenas andan XD jajaja”, “Por lo menos con el esta siendo un poco más abierta que con cualquiera de los otros que se la hayan relacionado”, “ Ni con ganas lo besa esa mujer @marcelarr15 ella no lo merece ? como le van a romper el corazón”, son algunos de los comentarios en dicha red.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.