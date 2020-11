La foto más atrevida de María Levy con la que desata polémica

De nueva cuenta, María Levy volvió a burlar la censura de Instagram y posó como Dios la trajo al mundo. No es la primera vez que la hija mayor de la fallecida actriz, Mariana Levy, aparece sin ropa en dicha red social, sin embargo, es una de las fotografías más espectculares y con la que más haa generado polémica.

Al igual que en otras ocasiones, María mostró su cuerpo desnudo pero ahora bajo el agua, demostrando que es una joven muy sensual. Aunque la imagen causó muchas sensación en Instagram, la fotógrafa también recibió muchos comentarios negativos e incluso la cuestionaron sobre qué pensaría su madre por todo el contenido que comparte.

"Tan bonita no necesitas enseñar tu cuerpo, no hay necesidad se pierde el interés y la curiosidad y estas regalando tu privacidad por nada”, “Con que finalidad hacer eso, no creo le hubiera parecido a tu mami”, Por eso hay tanto feminicidio", son algunos de los comentarios en dicha publicación.

Sin duda, la nieta de Talina Fernández tiene un espectacular cuerpo, el cual no duda en presumir a sus fans.Las atrevidas poses y sugerentes fotografías en las que aparece con poca ropa, provocan bajos instintos en algunos de sus seguidores. “Desnuda que hermosa María, saludos” “Super hermosa eres toda una diosa”, “ Chula sirenita”, “OMG belleza de mujer y paisaje submarino”, comentarios también en la publicación.

Hasta el momento, la imagen bajo el agua, en la que resalta su piel por el fondo oscuro de la vegetación supera los 15 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios. Aquí puedes ver la FOTOGRAFÍA.

Recordemos que fue en el mes de agosto cuando María decidió abrir su cuenta en OnlyFans,una plataforma muy popular en la industria del entretenimiento para adultos. La joven señaló que llegó a tomar esta desición debido a que las políticas que tienen las redes sociales no tenía la completa libertad de compartir fotografías más explicítas, por lo que había decidido hacerlo a través de OnlyFans.

La desición de María de abrir un perfil en OnlyFans, supuestamente la distanció de su abuela, Talina, quien no estaba muy de acuerdo que su nieta mostrara su cuerpo desnudo. De acuerdo a una publicación de larevista Tv Notas, la decisión de María de vender imágenes muy explícitas molestó bastante a la conductora de televisión a tal grado de que habló con su nieta para que dejara de promocionar sus fotos.

“Talina no sabía qué era OnlyFans, pero ya que le explicaron, habló con María y le pidió que no lo hiciera, debido a que está educada a la antigüita, y ni ella ni Mariana se mostraron jamás semidesnudas en fotos; de hecho, Talina ya había hablado con María respecto a las fotos que sube en sus redes, pues le parecía que mostraba mucho”, según reveló la revista de circulación nacional.

A lo que María le habría dicho:“que no se preocupe, que son fotos artísticas y que con ello no ofende a nadie; que la deje trabajar en su arte, que es lo que sabe hacer y que no la limite, ya que es lo de hoy", según declaró la fuente.

Se dijo que hasta Talina pretendía hablar con el actor, Ariel López Padilla, padre de la joven para que la ayudara a convencerla de que no posara desnuda. “Talina ha pensado en hablar con el papá de María, Ariel López Padilla, para pedirle que platique con su hija", contó la fuente a Tv Notas.

