La foto de Salma Hayek que roba miradas

Salma Hayek es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial y no sólo por la belleza que posee si no que su gran talento la ha llevado a posicionarse en la cima. Salma Hayek es una de las actrices que más actividad registra en sus redes sociales, pues constantemente comparte con sus millones de seguidores momentos personales.

La actriz de cine, televisión y teatro mexicana-estadounidense, así como empresaria y productora, recientemente recordó con una imagen lo que vivió hace unos ayeres. "Este día lluvioso en #Londres me recordó a este #throwbackthursday. Por favor sáquenme de este frío!", escribió la actriz mexicana en el post.

Como era de esperarse y en tan sólo un par de horas, la imagen lleva más de 200 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios. Salma Hayek no deja de arrancar suspiros entre sus seguidores, ya que estos no dudaron en admirar la belleza de la veracruzana e indicar que sigue igual a hace unos años.

La actriz de 53 años constantemente deleita a sus millones de fans con imágenes donde presume su especatucular figura. Hace unos días Salma compartió una fotografía de su rostro sin una gota de maquillaje y pese a que recibió muchos halagos hubo quienes la criticaron, supuestamente por abusar del bótox.

"Demasiado bótox. No es necesario, Salma", escribió un seguidor. Ante este comentario, la actriz de televisión se dio la tarea de contestar al seguidor.

"No tengo bótox, pero gracias por el consejo porque estaba pensando que quizás ya es hora", escribió Salma.

Sin embargo, de la actriz causó aún más preocupación en sus millones de fans, quienes no dudaron en resaltar su belleza y pedirle que no era necesario que se sometiera al procedimiento.

"Eres perfecta, no lo necesitas. No te andes inyectando, estás guapísima, hija", le manifestó un admirador en aquella oportunidad. "Mujer, aún no es hora. Te ves mejor que la mayoría de las chicas de 20 años, yo incluida. Te amo", señalaron los fans.